Ολυμπιακοί Αγώνες - Κασσελάκης: Είμαστε περήφανοι για τους αθλητές μας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ευχήθηκε «κάθε επιτυχία» στους αθλητές της ελληνικής; αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Κασσελάκης

«Κόποι, στόχοι, απογοητεύσεις, όνειρα, επιτυχία. Διαφορετικές εκκινήσεις, κοινές διαδρομές», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

«Είμαστε περήφανοι για τους αθλητές μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ελληνική αποστολή», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

