«Κόποι, στόχοι, απογοητεύσεις, όνειρα, επιτυχία. Διαφορετικές εκκινήσεις, κοινές διαδρομές», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

«Είμαστε περήφανοι για τους αθλητές μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ελληνική αποστολή», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.