«Κόποι, στόχοι, απογοητεύσεις, όνειρα, επιτυχία. Διαφορετικές εκκινήσεις, κοινές διαδρομές», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
«Είμαστε περήφανοι για τους αθλητές μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ελληνική αποστολή», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Πηγή: skai.gr
