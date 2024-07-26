Για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Άγκυρας μίλησε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sabah, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Το προσεχές διάστημα, με μια νέα οπτική γωνία όσον αφορά τη Μεσόγειο Θάλασσα, Θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε στον εντοπισμό νέων θέσεων εξερεύνησης και στη συνέχεια θα εισέλθουμε στις δραστηριότητες.Αλλά όπως είπα, προτεραιότητα έχει η παραγωγή του υφιστάμενου δυναμικού και ως αποτέλεσμα η αντανάκλαση του προς τους πολίτες μας και η διασφάλιση του εφοδιασμού προμήθειας. Και μαζί με αυτό, ταυτόχρονα να πραγματοποιηθούν νέες ανακαλύψεις είτε στη Μαύρη Θάλασσα είτε στη Μεσόγειο» ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.

Δημοσιογράφος: Το Αιγαίο; Και το Αιγαίο είναι σαν τη Μεσόγειο;

Μπαϊρακτάρ: Δηλαδή, το Αιγαίο... Εξετάζοντας ως προοπτική τη Μεσόγειο, η προοπτική της Μεσογείου φαίνεται να είναι υψηλότερη… Η προοπτική της Μαύρης Θάλασσας φαίνεται να είναι υψηλότερη. Ως εκ τούτου, εδώ κάνουμε μια προτεραιοποίηση, και αυτή τη στιγμή αυτή η προτεραιοποίηση, όπως προαναφέρατε, γίνεται με τη σειρά: Sakarya, Μαύρη Θάλασσα, και Μεσόγειος. Για την ακρίβεια, θα μπορούσαμε να πούμε: Διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, διαφορετικές χώρες και άλλα μέρη του κόσμου.

Δημοσιογράφος: Μάλιστα. Υπάρχουν σχέδια και για άλλες χώρες όπως τις δύο αυτές χώρες; Για παράδειγμα, είπατε για τη Λιβύη. Αλλά δεν μπήκατε σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν ή θα υπάρξουν συμφωνίες και εργασίες στη Λιβύη ή σε άλλες χώρες όπως στην περίπτωση του Νίγηρα και της Σομαλίας;

Μπαϊρακτάρ: Τώρα, πράγματι μια από τις πιο σημαντικές χώρες είναι η Λιβύη λόγω του πολύ υψηλού δυναμικού της. Ενδιαφερόμαστε για έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου τόσο σε υπεράκτιες όσο και σε χερσαίες περιοχές της Λιβύης. Υπάρχουν πεδία για τα οποία είμαστε κοντά σε συμφωνία, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πεδίο που να μπορώ να πω ότι έχουμε υπογράψει συμφωνία όμως θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με αυτούς τους τομείς. Εκτός από αυτό, βέβαια, το Ιράκ είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Έχουμε τόσο γειτονικές όσο και εμπορικές σχέσεις με το Ιράκ, οι οποίες χρονολογούνται εδώ και πολλά χρόνια. Όπως ανέφερα προηγουμένως, έχουμε 3 κοιτάσματα στη Βασόρα και έχουμε παραγωγή εκεί. Αλλά το δυναμικό του Ιράκ είναι πολύ υψηλό τόσο σε φυσικό αέριο όσο και σε πετρέλαιο.

Όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένα σχέδιο οδικής ανάπτυξης. Λέμε ότι αυτό το έργο της οδικής ανάπτυξης μπορεί στην πραγματικότητα να μετατραπεί σε έργο ενεργειακής οδού και μπορεί να το συμπεριλάβει και αυτό.

Δημοσιογράφος: Κύριε υπουργέ, εμείς μιλήσαμε όλο για το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κ.λπ., αλλά ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας είναι η πυρηνική ενέργεια. Όταν λέμε πυρηνική ενέργεια, σε ένα από αυτά οι εργασίες κατασκευής βρίσκονται σε εξέλιξη. Αλλά αναφέρθηκαν τρία μεγάλα έργα. Ποια είναι η τελευταία κατάσταση σε αυτό το θέμα; Θα μπορούσατε να μοιραστείτε λεπτομέρειες;

Μπαϊρακτάρ: Τώρα, είναι 2. Η Σινώπη είναι μια από τις τοποθεσίες που έχουμε προσδιορίσει ως πυρηνική τοποθεσία και στην οποία εργαζόμαστε επί του παρόντος, που προστίθεται στο Akkuyu στο Mersin. Σκεφτόμαστε για ένα άλλο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας στη Θράκη. Ως εκ τούτου, σχετικά με αυτό συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μας με διάφορες χώρες και εταιρείες διαφόρων χωρών. Πλέον το κοινό τα γνωρίζει αυτά από κοντά. Φυσικά, μια από αυτές είναι η Rosatom και η Ρωσική Ομοσπονδία που ενδιαφέρεται πολύ λόγω της εμπειρίας και των εργασιών στο Akkuyu. Δεδομένου ότι έχουν μια σοβαρή ομάδα εκεί. Σίγουρα θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τη συνέργεια αυτής της ομάδας σε ένα διαφορετικό έργο στην Τουρκία. Υπό αυτή την έννοια, βρισκόμαστε σε συζητήσεις μαζί τους. Αλλά η Νότια Κορέα εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον πυρηνικό τομέα της Τουρκίας. Στη Σύνοδο Κορυφής της Αστάνα, ο Πρόεδρός μας συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping, ως εκ τούτου και αυτοί ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Οι διαπραγματεύσεις αυτές συνεχίζονται. Φυσικά, προσπαθούμε να τις ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό. Εντός του τρέχοντος ή του επόμενου έτους, πρέπει να οριστικοποιήσουμε αυτές τις συμφωνίες και να προχωρήσουμε στις επόμενες φάσεις παραγωγής και κατασκευής. Πρόκειται ούτως ή άλλως για έργα που λόγω της φύσης τους απαιτούν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και οι διαδικασίες αδειοδότησης είναι χρονοβόρες. Ωστόσο, εμείς θέλουμε τουλάχιστον να ολοκληρώσουμε τις νομικές διαδικασίες και τις συμφωνίες και στη συνέχεια, να προχωρήσουμε με τα έργα.





Πηγή: skai.gr

