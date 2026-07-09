Το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος - Ρουμανίας» για το έτος 2026 υπεγράφη, σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων με σύμμαχες και φίλιες χώρες.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στη συνεργασία στον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων, των Πληροφοριών - Κυβερνοχώρου, καθώς και στη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης και κοινές ασκήσεις.

Το σύνολο των δράσεων επιβεβαιώνει τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, ενισχύει τη διαλειτουργικότητά τους και συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, προστίθεται στην ανακοίνωση, αναδεικνύεται ο ρόλος που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Ρουμανία ως πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.