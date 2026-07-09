«Διάλογοι της Νισύρου» 2026: H νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Αν. Μεσογείου

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, την Κυριακή 5 Ιουλίου, οι «Διάλογοι της Νισύρου» 2026, η IV Έκδοση του θεσμού που διοργανώνει το Ίδρυμα «Γεώργιος Μ. Μίχαλος – Αειφορία της Νισύρου», υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, και τη μόνιμη αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Για τρεις ημέρες, μπροστά από τον κρατήρα «Στέφανος», κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές, διπλωμάτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι συζήτησαν με άξονα το φετινό θέμα «Η Ανατολική Μεσόγειος σε Κατάσταση Στρατηγικής Αντιπαράθεσης — Πόλεμος, Ανακατανομή Ισχύος & η Διαμόρφωση Νέας Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας & Ενέργειας».

Πιστοί στην υπόσχεσή τους, οι «Διάλογοι της Νισύρου» δεν αρκέστηκαν στην ανάδειξη των προκλήσεων, αλλά προχώρησαν παρακάτω, αναζητώντας λύσεις και διαμορφώνοντας στρατηγικές για την άσκηση πολιτικής, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι, εξέχοντες ομιλητές από όλο το πολιτικό φάσμα, με διεθνή εμπειρία και καταξίωση.

Στους δύο κύριους κύκλους διαλόγων, στο επίκεντρο βρέθηκαν:

● Ελληνοτουρκικά & Γεωπολιτική: Η ανάλυση των εξελίξεων που δρομολογεί η επερχόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα πρωταγωνίστησαν στο ξεκίνημα των «Διαλόγων», με τον Επικεφαλής Σχεδιασμού Πολιτικής του NATO, Ruben Diaz-Plaja να αναλύει λίγες ώρες πριν την έναρξή της- τις προτεραιότητες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, τις επερχόμενες εξελίξεις, και τον ανερχόμενο ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ.

Το θέμα που κυριάρχησε και στις δυο ημέρες των εργασιών των «Διαλόγων» ήταν το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», με έμπειρους ομιλητές να πραγματοποιηθούν αναγνώσεις απο πολλαπλές οπτικές αναδεικνύοντας τις επιδιώξεις της Τουρκίας και πιθανές στρατηγικές για την Ελλάδα:

○ Πολιτικά, ο Βουλευτής επικρατείας και π. Α/ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης στάθηκε στο περιστατικό της Κάσου τονίζοντας ότι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως αυτό της ΑΟΖ, πρέπει να συνοδεύεται από την αποφασιστικότητα για την κατοχύρωσή τους. Ενώ ο Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος S&D, Γιάννης Μανιάτης τόνισε την ανάγκη να περιχαρακωθεί η ένταξη της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα και να τονιστούν οι αποστάσεις της Τουρκίας σε θέματα κράτους δικαίου απο τις ευρωπαϊκές αξίες. Αντίστοιχα ο μόνιμος πρεσβευτής της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος διέγνωσε πρόθεση της Τουρκίας να δημιουργήσει εσωτερικά τετελεσμένα πάνω στα οποία θα βασίσει τις αξιώσεις της. Στη συνέχεια πρότεινε την ευκαιρία που έχει η Ελλάδα να προβάλλει ήπια ισχύ αξιοποιώντας τη δύναμη του πολιτισμού και της γλώσσας της. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, “η Ελλάδα είναι μια πολιτιστική υπερδύναμη” και έχει ευκαιρία να προβάλλει ισχύ σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο σε περιφερειακό.

○ Εφ’ όλης της ύλης, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, τόνισε ότι η νομοθέτηση από πλευράς Τουρκίας δημιουργεί πεδίο για σκληρότερη διεκδίκησης δικαιωμάτων στο πεδίο, με το επιχείρημα την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Καθώς και οτι διακρίνει ενδεχόμενο σχεδιασμό για να οδηγηθεί η διαφορά μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών σε διεθνή διαιτησία.

○ Γεωπολιτικά, υπό τον τίτλο που απεδείχθη προφητικός:

Ανατολική Μεσόγειος - Μέση Ανατολή

Η Αμφίβολη Ειρήνη, Γεωστρατηγικές και Γεωενεργειακές Εξελίξεις

Προοπτικές, Αλλαγές και Αμετάβλητες Καταστάσεις

Oι ειδικοί διεθνών σχέσεων κ. Κωνσταντίνος Φίλης και Σωτήρης Σέρμπος, Έλενα Λαζάρου και ο πρέσβυς ε.τ. Δημήτρης Παρασκευόπουλος ανέλυσαν τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας που γράφεται μετά τον πόλεμο στο Ιράν, το ιστορικό υπόβαθρο των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και το ρόλο που διεκδικεί η Τουρκία στο νέο πλαίσιο.

]Τονίστηκαν η τακτική της Τουρκίας να διεκδικεί συνεχώς μεγαλύτερες αξιώσεις, η ανάγκη για την Ελλάδα να διευρύνει τις σχέσεις της με τις χώρες της περιοχής και να κινηθεί γρήγορα και προδραστικά καθώς όπως ειπώθηκε “εάν γραφτούν οι συντεταγμένες, δεν αλλάζουν”.

● Δημοκρατία: Στο πλαίσιο της ειδικής ενότητας «Δημοκρατία 2030» με την οποία ξεκίνησαν οι φετινοί «Διάλογοι της Νισύρου»® , ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έθεσε την ανάγκη για υψηλότερης ποιότητας στο δημόσιο διάλογο και επανέλαβε την πρόταση για επώνυμη τοποθέτηση στο διαδίκτυο. Λίγο νωρίτερα, σε ένα δίπτυχο Διάλογο που περιελάμβανε το Γιώργο Αράπογλου (PULSE RC), την Αλεξάνδρα Σδούκου, τον Γιώργο Κατρούγκαλο και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη αναλύθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πολιτικές επιλογές των Ελλήνων και η ποιότητα του πολιτικού διαλόγου μέσα στα πλαίσια που διαμορφώνονται στα social media.

● Ενέργεια: Ο Γιάννης Μανιάτης προειδοποίησε ότι η Ευρώπη απεξαρτητοποιήθηκε μεν από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά κατέστη εξαρτημένη από το αμερικανικό LNG, καλώντας την Ελλάδα να αξιοποιήσει τους δικούς της ενεργειακούς πόρους επιταχύνοντας παράλληλα την πράσινη μετάβαση. Ο Κώστας Μαθιουδάκης, Καθ. ΕΜΠ και π. Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΝ, συνομίλησε για τον ρόλο των υδρογονανθράκων, τις ανανεώσιμες πηγές, τη γεωθερμία, την πυρηνική ενέργεια και τις καθυστερήσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση.

● Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ρόλος της τεχνολογίας και της ΤΝ απασχόλησε όλες τις συζητήσεις, απο την πολιτική έως τα ενεργειακά. Γι αυτό και το κλείσιμο της πρώτης ημέρας πραγματοποιήθηκε με την παρουσίαση της μελέτης της “διαΝΕΟσις” απο τη διεθύντρια μελετών του οργανισμού Φαίη Μακαντάση, για το τί πιστεύουν σήμερα οι Έλληνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

● Βιώσιμη Ανάπτυξη Ακριτικών Νησιών:

Παγκόσμιo Γεωπάρκο της UNESCO, η Νίσυρος

Παρουσιάστηκε η επιστημονική, πολιτιστική και γεωπολιτική αξία της επιτυχημένης ένταξης της Νισύρου αλλα και των γειτονικών της νησίδων, στα αναγνωρισμενα παγκόσμια γεωπαρκα της UNESCO. Μια επιτυχία εξαιρετικής σημασίας που αναλύθηκε από την επιστημονική υπεύθυνη του Γεωπάρκου, Καθηγήτρια Εύη Νομικού.

Τους «Διαλόγους» έκλεισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας ε.τ. και πρώην Πρωθυπουργός, Παναγιώτης Πικραμμένος, στον κεντρικό Διάλογο που πραγματοποιήθηκε στο επίσημο δείπνο κλεισίματος το βράδυ της 4ης Ιουλίου.

Ο κ. Πικραμμένος τοποθετήθηκε εφ’ όλης της ύλης αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του δημογραφικού, επισημαίνοντας ότι, ακόμη και γεωπολιτικά, μια Ελλάδα με 5,5 εκατομμύρια κατοίκους σε 30-40 χρόνια δεν θα διαθέτει καμία βαρύτητα απέναντι σε μια χώρα 110-120 εκατομμυρίων. Έκλεισε υπερθεματίζοντας ότι τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα είναι σύνθετα και επείγοντα και απαιτούν συνεργασία, στρατηγική και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

Ο κ. Παναγιώτης Γ. Μίχαλος, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος «Γεώργιος Μ. Μίχαλος» και των «Διαλόγων της Νισύρου», δήλωσε: «Οι “Διάλογοι της Νισύρου” καθιερώθηκαν και μεγαλώνουν χρόνο με τον χρόνο, γιατί αποτελούν ένα διαφορετικό σημείο συνάντησης εξεχόντων ειδικών, έναν τόπο ανάπτυξης συγκλίσεων και άσκησης δημόσιας διπλωματίας. Το αποτύπωμα που έχουν οι “Διάλογοι” στη Νίσυρο έχει ήδη αναγνωριστεί εντός αλλά και εκτός των ελληνικών συνόρων, με αποτέλεσμα άλλα νησιά να έχουν ήδη προσεγγίσει τη διοργάνωση για την πραγματοποίηση των «Διαλόγων της Νισύρου» και εκεί.

Το ταξίδι των «Διαλόγων» συνεχίζεται πέρα από τη Νίσυρο: 16-17 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη, 5 - 6 Δεκεμβρίου στη Ντόχα και τον Ιανουάριο στην Αθήνα, μεταφέροντας το πνεύμα των «Διαλόγων της Νισύρου» στα κέντρα λήψης αποφάσεων εντός και εκτός Ελλάδας. Η V Έκδοση των «Διαλόγων της Νισύρου»® θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου 2027, 24-27 Ιουνίου 2027.

Οι φετινοί «Διάλογοι της Νισύρου» πραγματοποιήθηκαν με την ευγενική χορηγία του ΟΦΥΠΕΚΑ, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας, των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, του ΔΕΔΔΗΕ και της ΗΛΕΚΤΩΡ, τη στήριξη των χορηγών μεταφοράς AEGEAN, Attica Group και AKTINA Travel Group, καθώς και την κάλυψη των χορηγών επικοινωνίας Καθημερινή, ΣΚΑΪ, Kathimerini English Edition, ΑΠΕ-ΜΠΕ και Εκδόσεις Κέρκυρα.

Πηγή: skai.gr

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