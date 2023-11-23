Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης που έχει προγραμματιστεί για τις 16:00, αναμένεται να τεθούν οι προγραμματισμός του κόμματος και της Κ.Ο. για την επόμενη περίοδο, καθώς επίσης και η πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, για τη συγκρότηση άτυπου πολιτικού κέντρου.

