Εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ: Μεγάλη η συμμετοχή στις κάλπες - 26.000 πολίτες ψήφισαν μέσα σε 2,5 ώρες Πολιτική 10:46, 24.09.2023

Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και μέχρι τις 10.30 είχαν ψηφίσει 26.000 πολίτες, περίπου 9.000-10.000 παραπάνω σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή.