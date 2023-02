«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό: «Καυτό» 10ήμερο με εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, κατώτατο μισθό και ημερομηνία εκλογών Πολιτική 21:05, 27.02.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα Πολάκη την Τρίτη (17:00) και ακολούθως στην Επιτροπή Δεοντολογίας - Στις 3 Μαρτίου η εισήγηση Χατζηδάκη για τον κατώτατο μισθό - Έως τις 10 Μαρτίου η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την ημερομηνία των εκλογών