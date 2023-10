Έκλεισε το ραντεβού Μητσοτάκη - Νετανιάχου στο Ισραήλ Πολιτική 08:03, 18.10.2023 linkedin

Ο πρωθυπουργός αναμένεται εντός της εβδομάδας και πιθανότατα την Πέμπτη να επισκεφτεί το Ισραήλ, προκειμένου να συναντηθεί με τον ομόλογό του, Μπένιαμιν Νετανιάχου