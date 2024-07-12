Δικαίωση αποτελεί το γεγονός ότι ο Φρέντη Μπελέρης θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του και θα συμμετάσχει στις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο τονίζει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρει:
«Ο σεβασμός του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι βασικό στοιχείο κάθε ευνομούμενης πολιτείας.
Δικαίωση το ότι ο Φρέντη Μπελέρης θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του και θα συμμετάσχει στις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο».
Ο σεβασμός του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι βασικό στοιχείο κάθε ευνομούμενης πολιτείας.— Margaritis Schinas (@MargSchinas) July 12, 2024
Δικαίωση το ότι ο Φρ. Μπελέρης θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του και θα συμμετάσχει στις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη βδομάδα στο Στρασβούργο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.