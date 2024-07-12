Λογαριασμός
ΕΕ-Μ.Σχοινάς: Δικαίωση το ότι ο Φρέντη Μπελέρης θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του

Δικαίωση αποτελεί το γεγονός ότι ο Φρέντη Μπελέρης θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του και θα συμμετάσχει στις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο τονίζει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρει:

«Ο σεβασμός του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι βασικό στοιχείο κάθε ευνομούμενης πολιτείας.

Δικαίωση το ότι ο Φρέντη Μπελέρης θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του και θα συμμετάσχει στις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φρέντη Μπελέρης Σχοινάς Κομισιόν ΕΕ
