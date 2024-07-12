Ο Φρέντης Μπελερης έλαβε τελικά άδεια για να μεταβεί στο Στρασβούργο και να ορκιστεί ευρωβουλευτής μετά και από πιέσεις της Αθήνας στην κυβέρνηση Ράμα.

Όπως έγινε γνωστό, το αίτημα για πενθήμερη άδεια που είχε υποβάλει ο Φρέντης Μπελέρης έγινε δεκτό από τη διεύθυνση των αλβανικών φυλακών.

Ο ευρωβουλευτής τη Δευτέρα 15 Ιουλίου θα αναχωρήσει από τα Τίρανα με προορισμό το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου και θα φτάσει στις 12.30 μμ.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Στρασβούργο, προκειμένου μα αναλάβει τα καθήκοντα του ως ευρωβουλευτής κατά την εναρκτήρια Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συμμετάσχει στις ψηφοφορίες ανάδειξης προέδρων του ευρωκοινοβουλίου και της Κομισιόν.

Στην κυβέρνηση σημείωναν ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς. Και, βεβαίως, στο Μέγαρο Μαξίμου εκφράζουν την ικανοποίησή τους.

Ο εκλεγμένος ευρωβουλευτής της ΝΔ την περασμένη Τρίτη συμμετείχε στη συνάντηση των Ελλήνων ευρωβουλευτών που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες.

Για να καταστεί δυνατή η ολιγόλεπτη συμμετοχή του κ. Μπελέρη μέσω zoom, χρειάστηκε για ακόμη μια φορά, η υποβολή ειδικού αιτήματος στη Διεύθυνση των φυλακών Φίερι, όπου και κρατείται.

Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 21 ευρωβουλευτές εκ των συνολικά 720 θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου..

Πηγή: skai.gr

