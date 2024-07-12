ΣΥΡΙΖΑ: Να παραιτηθεί ο Χατζηδάκης

Για «εμπαιγμό» χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων «από τους «άριστους» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καθώς καλούνται αιφνιδιαστικά να επιστρέψουν επιδοτήσεις για την ακρίβεια στο ρεύμα λόγω κυβερνητικής ολιγωρίας και ανικανότητας», κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του και ζητά την παραίτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη:

Ειδικότερα αναφέρει: «Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα, με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουνίου -καθόλου τυχαία, μια μέρα μετά τις ευρωεκλογές!- και φέρει πρώτη-πρώτη την υπογραφή του Κ. Χατζηδάκη, χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις υποχρεώνονται να επιστρέψουν την οριζόντια επιδότηση -ύψους εκατοντάδων ευρώ- που είχαν λάβει το 2022 για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των αυξημένων τιμών. Κι ο λόγος; Οι επιδοτήσεις δόθηκαν παράτυπα, καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν εξασφάλισε την απαραίτητη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού!».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι είχε καταθέσει πρώτος σχετική ερώτηση τον Φεβρουάριο του 2024, «ενώ η κυβέρνηση ήξερε ήδη από το Δεκέμβρη 2023 ότι οι επιδοτήσεις αυτές θα ζητηθούν πίσω».

«Μετά απ' όλα αυτά», τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, «δεν μπορούμε παρά να ζητήσουμε την παραίτηση του κ. Κ. Χατζηδάκη». «Επειδή», όπως αναφέρει, «εμπαίζει τους πολίτες, επειδή τέτοια ξαφνική απαίτηση μέσα σε συνθήκες γενικευμένης ακρίβειας, συνιστά κοροϊδία και ανήθικη στάση απέναντι σε σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους, επειδή το παραμύθι της ”αριστείας” πρέπει να σταματήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

