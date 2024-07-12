Σαλμάς στη Βουλή: Αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για τις χρεώσεις των τραπεζών

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέα καρφιά για την κυβερνητική πολιτική έριξε στη Βουλή ο Μάριος Σαλμάς, με τον «γαλάζιο» βουλευτή να ασκεί σκληρή κριτική για τις χρεώσεις στις διατραπεζικές συναλλαγές αλλά και για τα επιτόκια δανεισμού, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση.

«Τα επιτόκια δανεισμού στους πολλούς είναι υπερβολικά υψηλότερα από αυτά που είναι μηδενικά των καταθέσεων. Μιλάμε για κερδοσκοπία», τόνισε ο βουλευτής, με τον ίδιο να προσθέτει απευθυνόμενος προς τον υφυπουργό Οικονομικών, Χρίστο Δήμα: «Η κυβέρνηση υποχρεώνει για φορολογικούς λόγους τους πολίτες να κάνουν τις συναλλαγές διατραπεζικά. Εσείς υποχρεώνετε τους πολίτες. Αν υπάρχει κερδοσκοπία υπάρχει ευθύνη της κυβέρνησης».

«Αναφέρατε και εσείς κάποια αυτονόητα θα μου επιτρέψετε και εμένα να αναφέρω κάποια αυτονόητα», απάντησε στον βουλευτή της ΝΔ ο Χρίστος Δήμας, με τον υφυπουργό να αναφέρει συγκεκριμένα όλα τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για τα επιτόκια και τις χρεώσεις στις συναλλαγές: «Όσο αναφορά τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει ως κυβέρνηση, θέλω να πω ότι πάρα πολλές από αυτές έχουν περάσει και από το κοινοβούλιο και έχετε συμβάλλει και εσείς ως βουλευτής της πλειοψηφίας υπερψηφίζοντάς τες».

Στη δευτερολογία του πάντως, ο βουλευτής ξεκαθάρισε πως η εμπιστοσύνη του ότι η κυβέρνηση θα δράσει είναι δεδομένη, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος «δεν μπορεί να περιμένει πολύ».

Πηγή: skai.gr

