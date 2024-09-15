«Δεν έχουμε δικαίωμα να φανούμε κατώτεροι των περιστάσεων. Η εκλογή Προέδρου στις 6 Οκτώβρη έχει Εθνικά χαρακτηριστικά. Είναι ιστορικό κοινωνικό και πολιτικό ορόσημο. Γιατί από τη συμμετοχή των πολιτών, αλλά και το αποτέλεσμα, θα κριθεί το εάν η δημοκρατική παράταξη θα γίνει και πάλι πρωταγωνίστρια.Το εάν θα κερδίσουμε και πάλι την ΕΛΠΙΔΑ.

Για να μπορει το ΠΑΣΟΚ να εγγυηθεί ξανά ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω», ανέφερε ο Χάρης Δούκας, στην ομιλία του στη ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής .

Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κ.Μητσοτάκη πως επιχειρούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών και ότι «όσο και αν μεγάλα συμφέροντα τους στηρίζουν, ο κύκλος της φθοράς τους, ξεκίνησε. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η κοινωνία εγκαταλείπει κάθε μέρα τον κ. Μητσοτάκη».

Ο κ. Δούκας πρόσθεσε ότι αυτό δεν αρκεί «γιατί σε κρίσιμες στιγμές δεν είχαμε ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα».

Επικαλέστηκε τον Νίκο Ανδρουλάκη και την προεκλογική φράση του «Η τρίτη θέση στις εκλογές θα είναι πολιτική ήττα» για να ισχυριστεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιτρέπεται να βολεύεται, βλέποντας στις δημοσκοπήσεις το ποσοστό του να αυξάνεται 1 ή 2 μονάδες, όταν η ΝΔ χάνει 10 και ο ΣΥΡΙΖΑ 8 μονάδες, σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πώς τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε ανάστημα και η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα. « Όπου η σοσιαλδημοκρατία, συμφιλιώθηκε με τις συντηρητικές πολιτικές της λιτότητας και υποτάχθηκε στις αγορές, ΑΠΕΤΥΧΕ.

Όπου σήκωσε ανάστημα, όπου έκανε μέτωπα, όπου στάθηκε απέναντι σε αυτούς που νέμονται τη δημόσια περιουσία, σάρωσε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς.

Αυτή τη σοσιαλδημοκρατία θέλουμε και πρέπει να υπηρετήσουμε αταλάντευτα», υπογράμμισε.

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα και πως «αυτό απαιτεί να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε.

Με όλους μαζί, δεν γίνεται, τελεία και παύλα!».

Εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου για τις επιθέσεις που δέχεται δηλώντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει το τρίτο και μεγαλύτερο κύμα αποκέντρωσης πράξη.

«Να το ξέρουν, όλοι και συνυποψηφιοί μου, και η 'Αννα, ότι η μάχη που δίνω τώρα για το ΠΑΣΟΚ, είναι ταυτόχρονα και μάχη για την αυτονομία και την ανεξαρτησία της Αυτοδιοίκησης», συνέχισε .

«Τώρα είναι η ώρα να ανοίξουμε όλοι μαζί έναν νέο, ενάρετο κύκλο υπέρβασης. Με το ΠΑΣΟΚ να σηκώνει ανάστημα. Με το ΠΑΣΟΚ να γίνεται και πάλι πλειοψηφικό στην κοινωνία, έτοιμο για να κυβερνήσει τον τόπο.

Οραματίζομαι Ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, ανοιχτό, με ανθρώπους με νέες ιδέες και αντιλήψεις, και όχι ένα μικρομάγαζο μικροσυμφερόντων, με μισόλογα, παρωχημένες προτάσεις και αμήχανες στιγμές σιωπής μπροστά στα προβλήματα.

Για να χαράξουμε μαζί με τους πολίτες τον δρόμο για τη διακυβέρνηση της χώρας, με ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης.

Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ, που δημιουργεί κοινωνικά μέτωπα απέναντι στην αδικία και την εκμετάλλευση»,υπογράμμισε ο κ. Δούκας καθιστώντας σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να ξεχνά ούτε μια στιγμή, έχει ως βασικό ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο τη Δεξιά.

«Σε όσους ρωτάνε κακόπιστα με ποιους θα πέσει η δεξιά, απαντώ καθαρά σε ότι με αφορά: Όχι δεν θα γίνουμε κολυμβήθρα του Σιλωάμ, για να ξεπλύνουμε πολιτικές αμαρτίες όσων πλήγωσαν και λοιδόρησαν το ΠΑΣΟΚ για μια καρέκλα», ανέφερε και κάλεσε «σε ένα Συνέδριο, όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες που αξιακά πιστεύουν στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, πέρα από γενιές, και θέλουν να έρθουν εδώ μπροστά στρατιώτες, όσοι το επιθυμούν να συμμετάσχουν ισότιμα και να καταθέσουν την πρόταση τους για τη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη της Νίκης και της Αλλαγής».

«Αυτός ο Οκτώβρης θα γίνει η αφετηρία της νέας Αλλαγής. Όλοι μαζί! Ενώνουμε δυνάμεις. Όλοι μαζί, όλες οι γενιές», κατέληξε ο κ. Δούκας.

