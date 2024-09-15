«Δεν μπορούμε να πάμε στις εθνικές εκλογές, συντηρώντας το πολιτικό σκηνικό του ενάμιση κόμματος, που υπάρχει για να διαιωνίζει την πολιτική κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης κατά την παρουσίαση των θέσεών του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.

Ο κ. Κατρίνης έκανε λόγο για τη μεγάλη και την τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να πάμε στις εθνικές εκλογές, συντηρώντας το πολιτικό σκηνικό του ενάμιση κόμματος, που υπάρχει για να διαιωνίζει την πολιτική κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη».

Υπενθύμισε ότι είναι ο μοναδικός που μιλάει ξεκάθαρα για μια Μεγάλη Παράταξη που θα προκύψει με πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, με άνοιγμα σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. Μια Μεγάλη Παράταξη που θα κυβερνήσει.

«Ξέρω ότι αυτή η άποψη ενοχλεί. Και μαζί ενοχλούν και αυτοί που τη διατυπώνουν, καθαρά και δυνατά.

Για αυτό και επιστρατεύτηκαν μηχανισμοί χειραγώγησης. Μηχανισμοί απαξίωσης της προσπάθειας μου, αφού ο κίνδυνος για τα μεγάλα συμφέροντα είναι η δημιουργία μιας Μεγάλης Παράταξης που δεν θα μπορούν να την ελέγξουν.

Ευτυχώς, στις 6 Οκτωβρίου θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν οι πολίτες, όχι οι δημοσκόποι, όχι τα εξωθεσμικά κέντρα και συμφέροντα.

Η ψήφος στις 6 Οκτωβρίου δεν είναι μόνο μια ψήφος για τη αναγέννηση και για τη δημιουργία μιας Μεγάλης Παράταξης που θα κυβερνήσει αυτοδύναμα τη χώρα.

Είναι και μια ψήφος για την υπεράσπιση της αυτονομίας της πολιτικής από εξωθεσμικά κέντρα και συμφέροντα. Και μαζί και της αυτονομίας του ίδιου του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο κ. Κατρίνης.

Επισήμανε με έμφαση ότι :

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να περάσει ένα καθαρό μήνυμα: ότι δεν είναι ένα κόμμα με πρίγκιπες, τζάκια ή επιλογές που τις καθορίζουν συστήματα συμφερόντων.

Υπάρχει μια λογική που θέλει να υπάρχουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που θέλει τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους να τους νέμονται 5 οικογένειες. Το ΠΑΣΟΚ ή θα συγκρουστεί με αυτές τις λογικές και καταστάσεις ή θα εγκλωβιστεί στο ρόλο του μικρομεσαίου κόμματος.

Κάποιοι να λένε ότι θα κερδίσουν τον κ. Μητσοτάκη, στα λόγια βεβαίως. Να θυμίσω ότι τα ίδια έλεγε και ο κ. Κασελάκης και είδαμε ποια ήταν η εξέλιξη.

Κάποιοι άλλοι αυτοπροβάλλονται και να παρουσιάζονται ως «Πρωθυπουργήσιμοι». Όσο ακούω όλα αυτά, τόσο ενισχύεται μέσα μου η αίσθηση ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να επιστρέψει η πραγματική πολιτική και μαζί της να επιστρέψει και η σοβαρότητα.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα ηττηθεί από κάποιον που απλά λέει ότι μπορεί να τον νικήσει ή από κάποιον άλλο που θεωρεί τον εαυτό του Πρωθυπουργήσιμο.

Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης θα φύγουν από την εξουσία όταν απέναντι τους βρεθεί μια ένα πραγματικό κόμμα εξουσίας με αξιόπιστα και άφθαρτα πρόσωπα. Μια μεγάλη παράταξη που θα στηρίξει τη μεσαία τάξη, θα μιλήσει για κοινωνική δικαιοσύνη και αναδιανομή εισοδήματος», τόνισε ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε στον υπαρκτό κίνδυνο σε ένα χρόνο από τώρα το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί στην ίδια ή και χειρότερη θέση.

«Αν δεν αλλάξουμε, αν δεν αντιληφθούμε ότι το αίτημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας είναι η Μεγάλη Παράταξη, τότε σε ένα χρόνο το πολύ θα βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Να συζητάμε δηλαδή τι φταίει και ορατό τον κίνδυνο να βρεθούμε σε πιο δυσμενή κατάσταση, αφού οι πολίτες δεν θα μας περιμένουν για πολύ ακόμα.

Το κενό που δημιουργείται από τη δική μας αδυναμία θα καλυφθεί από κάποιους άλλους και δεν εννοώ στον κεντροαριστερό χώρο. Τα παραδείγματα στην Ευρώπη είναι πολλά».

Επισήμανε επίσης ότι κάποιοι έχουν ξεχάσει ότι το πολίτευμα της χώρας είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, τονίζοντας:

«Χρειαζόμαστε ως ΠΑΣΟΚ μια ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία, αφού οι μεγάλες μάχες δίνονται - εκτός από το πεδίο της κοινωνίας - στο κοινοβούλιο.

Το πολίτευμα της χώρας, για όσους το έχουν ξεχάσει, είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και όχι Μιντιακή Δημοκρατία.

Και για να ξεκαθαρίζουμε: το αξίωμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπηρετηθεί με άλλους παράλληλους ρόλους, ειδικά όταν ζητάς από το 13% να μπορείς να διεκδικήσεις τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Εκτός, αν κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει άπλετος χρόνος για να γίνει το ΠΑΣΟΚ κόμμα εξουσίας και οι πολίτες θα μας περιμένουν μέχρι να βαρεθούν τον κ. Μητσοτάκη και θα μας προτιμήσουν νομοτελειακά.

Άλλωστε, το είδαμε στην πράξη. Τι είδαμε; Ότι η φθορά της Νέας Δημοκρατίας και η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν οδήγησε σε ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ .

Όσοι θέλουν ένα μικρό ΠΑΣΟΚ του 13 και του 15%, ένα κλειστό και φοβικό ΠΑΣΟΚ, όσοι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, όσοι θεωρούν ότι όλα είναι καλά, ας μην ψηφίσουν εμένα.

Όσοι θέλουν ένα ΠΑΣΟΚ που δεν λέει και δεν θα λέει τίποτα για να μην ενοχλεί τους λίγους και τους ισχυρούς, ας μην ψηφίσουν εμένα.

Όσοι θέλουν ένα ΠΑΣΟΚ που θα μετατραπεί σε δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη για να παραμείνει στην εξουσία, ας μην ψηφίσουν εμένα.

Δεν σκοπεύω ούτε να αφομοιωθώ ούτε να προσχωρήσω σε αυτές τις λογικές.

Ζητώ να είμαι η επιλογή αυτών που θέλουν ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ που θα αναλάβει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Μεγάλης Παράταξης.

Ζητώ να είμαι η επιλογή αυτών που πιστεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στους Έλληνες».



Ο κ. Κατρίνης παρουσίασε επίσης το σχέδιο του για ένα ανοιχτό και δημοκρατικό ΠΑΣΟΚ με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από τα μέλη του αλλά και μια δέσμη προγραμματικών προτάσεων που συνιστούν ένα πρόγραμμα ρήξης και ελπίδας.

