Διαμαντοπούλου: Μεγαλώνουμε το ΠΑΣΟΚ- Δυναμώνουμε την κοινωνία και τη χώρα

Η 'Αννα Διαμαντοπούλου, από την αρχή της ομιλίας της στη διευρυμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να μιλήσει με όρους εσωκομματικής αντιπαράθεσης, αλλά για την μεγάλη ευκαιρία που έχει τώρα το ΠΑΣΟΚ για το ίδιο το μέλλον του αρκεί να μιλήσει για το μέλλον της χώρας. «Η κοινωνία», ανέφερε « ίναι αδιάφορη για τον εσωτερικό μας διάλογο. Νοιάζεται για το αύριο».

Η πρώην υπουργός και υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος ανέπτυξε πλήρες σχέδιο για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

«Μεγαλώνουμε το ΠΑΣΟΚ, δυναμώνουμε την Ελλάδα», είπε η κ. Διαμαντοπούλου, ενώ υπογράμμισε ότι «για να ανταποκριθεί στα νέα ιστορικά του καθήκοντα, για να γίνει η εναλλακτική λύση στη διακυβέρνηση της χώρας και η διέξοδος για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία, πρέπει να μετεξελιχθεί με γοργά βήματα στο Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ».

Περιέγραψε τη σημερινή πολιτική συγκυρία από την οποία αναδεικνύεται ξανά ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ. Ασκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ για την πολιτική που ακολουθεί σχεδόν σ΄όλους το τομείς.

«Η κυβέρνηση ασχολείται κυρίως με την επικοινωνία και έχει εγκαταλείψει κάθε ιδέα σχεδιασμού για το μέλλον, φοβισμένη από το πολιτικό κόστος και βυθισμένη σε κομματικές αντεγκλήσεις και προσωπικές έριδες. Η συνθηκολόγηση του κ. Μητσοτάκη με τον ακραίο συντηρητισμό είναι η συνταγή της παράλυσης.», είπε η 'Αννα Διαμαντοπούλου.

Κατέθεσε ένα σαφές και πλήρες πολιτικό πλαίσιο για τα μεγάλα θέματα, ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει μια δυναμική χώρα στην Ε.Ε και την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Ευρώπης και των Βαλκανίων. Ειδικά για τις σχέσεις με την Τουρκία η 'Αννα Διαμαντοπούλου τόνισε: «Από το 1974 η Τουρκία γεμίζει το καλάθι των διεκδικήσεων, ώστε σε κάθε τελική διαπραγμάτευση να μπορεί να κάνει ανύπαρκτες υποχωρήσεις. Οφείλουμε να μετατρέψουμε όπως κάναμε και στο παρελθόν του γεωγραφική μας θέση σε συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η Δημοκρατική Παράταξη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σημίτη και ακόμα τις πιο δύσκολες ώρες επί Γεωργίου Παπανδρέου και Βαγγέλη Βενιζέλου του είχε πάντα όραμα για το Έθνος και τη χώρα».

Η 'Αννα Διαμαντοπούλου τόνισε πώς «γίνεται να φέρουμε την Ελλάδα στο κέντρο των εξελίξεων , να εκσυγχρονίσουμε το πολιτικό μας σύστημα, με σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας . Η κεντρική ιδέα είναι η Ελλάδα που παράγει. Πρέπει να παράγει εθνικό πλούτο και μετά τον αναδιανέμει δίκαια». «Γίνεται να έχουμε ολοκληρωμένες πολιτικές με στόχους και πόρους;ΝΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ», συμπλήρωσε.

Ειδική κι εκτενή αναφορά έκανε η κ. Διαμαντοπούλου στην κοινωνική πολιτική λέγοντας ότι «πρέπει να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη αποκέντρωση, με τοπική αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες που θα συνοδεύονται από πόρους, ανεξάρτητη, ακηδεμόνευτη κομματικά, με πολιτικό σχέδιο και δυνατότητα να έχει το δικό της αναπτυξιακό σχέδιο. Η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία έχουν ανάγκη ισχυρής περιφερειακής αποκέντρωσης για την καλύτερη απόδοση στον πολίτη. Στη μεταρρύθμιση για την παιδεία δίνω τον τίτλο «Αριστοτέλης και Τεχνητή Νοημοσύνη» γιατί πρέπει από το νηπιαγωγείο μέχρι τις ανθρωπιστικές σπουδές να συνδυάζονται με το ανθρωπιστικό ιδεώδες, δηλαδή ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες που δημιουργούν πολίτες με κοινωνικά χαρακτηριστικά που μπορούν να κατανοήσουν και να επιβληθούν στις μηχανές.

Στην υγεία η μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινήσει από τον διαχωρισμό του ΕΣΥ από το Υπουργείο ως διοικητικό μοντέλο, από αναβάθμιση οικονομική επιστημονική και αξιοκρατία των γιατρών και όλου του προσωπικού των νοσοκομείων και βέβαια από τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό.

Ως κορωνίδα της κοινωνικής πολιτικής θα έθετα το σύνθημά «πρώτα τα παιδιά». Δεν μπορεί να είμαστε η χώρα με 30% παιδική φτώχεια, κεντρικός μας στόχος και δέσμευση πρέπει να είναι η απόλυτη εξάλειψη της παιδικής φτώχειας.

Γίνεται να χτυπήσουμε τις ανισότητες;

Γίνεται να εξαλείψουμε την παιδική φτώχεια;

ΝΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», υπογράμμισε.

Υποστήριξε την πολιτική και στρατηγική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ενώ διαφώνησε με «πολιτικές και εκλογικές συμπράξεις κορυφής έως και ενιαίες κομματικές συγχωνεύσεις με αυτές τις δυνάμεις, που θολώνουν και ρευστοποιούν την ταυτότητα και τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ,που πρέπει να τεθούν εκτός της στρατηγικής ατζέντας του Κινήματος μας.

Η εκ των έσω απόπειρα συριζοποίησης της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ όπως και η εκ των έξω προσπάθεια σύμπραξης, νομίζω ότι πέρα από προσεγγίσεις αποδεικνύεται από τα πράγματα μέγα πολιτικό λάθος», κατέστησε σαφές η 'Αννα Διαμαντοπούλου.

«Θα εγγυηθώ την ενότητα του Κινήματος με την αξιοποίηση όλου του δυναμικού του ΠΑΣΟΚ ώστε να διαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, νικηφόρο Κίνημα. Αν δεν εκλεγώ: Θα βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις την νέα ηγεσία να πετύχει τους στόχους του Κινήματος. Θα συμβάλλω , από όποια θέση και αν κληθώ να προσφέρω, γνώσεις, πολιτική εμπειρία και δράση ώστε να επιτύχουμε τις συλλογικές μας επιδιώξεις», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.