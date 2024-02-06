Σε εκδήλωση στα Ιωάννινα με θέμα «Η συμμετοχή του πολίτη στις νέες προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», παραβρέθηκε ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη διπλή πρόκληση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Η πρώτη πρόκληση είναι να ξαναχτίσουμε τη σχέση των αιρετών με τους πολίτες, αλλά και των αιρετών με την κεντρική διοίκηση. Η δεύτερη πρόκληση είναι να καταφέρουμε όλοι μαζί, να επανασχεδιάσουμε τις πόλεις, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον των πρωτόγνωρων απειλών», τόνισε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Πρέπει να πετύχουμε, για να μπορέσουν οι πολίτες να ανακτήσουν το δικαίωμα στην πόλη και να συναποφασίζουν με τους αιρετούς στους δήμους».

Στη συνέχεια, έθεσε το πλαίσιο προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση των πολιτών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας: «Να αφουγκραζόμαστε με ευθύνη τις αγωνίες των πολιτών, να έχουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας στην ατζέντα της δράσης μας, να μην αποφασίζουμε ερήμην τους και να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα. Αυτό προϋποθέτει μεταρρυθμίσεις, ρήξεις και συγκρούσεις».

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε ακόμη στην κεντρική διοίκηση λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση επιβαρύνει τους δημοτικούς προϋπολογισμούς με 240 εκατομμύρια ευρώ τέλη ταφής απορριμμάτων. Πέταξε τους δήμους από τις εταιρείες που θα διαχειρίζονταν μεγάλα έργα στις πόλεις τους, μεγάλες αναπλάσεις. Εγώ για παράδειγμα έχασα την Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε., έγινε Ανάπλαση Α.Ε. για όλη τη χώρα. Με απόφαση της κυβέρνησης κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι δεν έχουν πάρει ποτέ την ψήφο σας, θα αποφασίζουν σε ποιους λόφους, σε ποιες πλατείες, σε ποιους δρόμους θα κάνουν αναπλάσεις. Όλα τα μεγάλα έργα θα τα αποφασίζουν άλλοι ερήμην μας».

Τέλος, τόνισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, γι' αυτό πρέπει να είναι ισχυρή και ανεξάρτητη. Και κατέληξε: «Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε ισχυρούς θεσμικά και οικονομικά δήμους, παρόντες στην ψηφιακή εποχή, ευαίσθητους στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Δεν φοβόμαστε. Σηκώνουμε ανάστημα. Διεκδικούμε την αξιοπρέπεια. Φτιάχνουμε ένα ισχυρό, ενωτικό, αυτοδιοικητικό κίνημα, δύναμη αλλαγής στα χρόνια που έρχονται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

