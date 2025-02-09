Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, με τον μεταβατικό πρόεδρο Αλ Σάρα και τον υπουργό Εξωτερικών Ασάντ Αλ Σαϊμπανί στη Δαμασκό.

Όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης είναι εκ των πρώτων Υπουργών Εξωτερικών κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τη Συρία, μία χώρα με την οποία η Ελλάδα διατηρεί ιστορικούς δεσμούς, καθώς και μακροχρόνιες πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις.

Κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ενότητα, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε την ανάγκη να πραγματοποιηθεί μία ομαλή πολιτική μετάβαση προς μία συμπεριληπτική κυβέρνηση, από την οποία δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί καμία εθνική και θρησκευτική κοινότητα. Υπογράμμισε ότι ο λαός της Συρίας θα πρέπει να έχει την αποκλειστική κυριότητα αυτής της διαδικασίας, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε το ισχυρό ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη Χριστιανική κοινότητα της Συρίας.

Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία του σεβασμού και τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Τόνισε την επιθυμία της Ελλάδας να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στη Συρία, τόσο διμερώς, όσο και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ και έθεσε ως προτεραιότητα την ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ελλάδα, επεσήμανε, φιλοδοξεί να αξιοποιήσει πλήρως την ιδιότητά της ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι προς το συμφέρον της, ανέφερε, να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή.

Ως κράτος μέλος της ΕΕ στην ευρύτερη γειτονιά της Συρίας, τόνισε την κομβική σημασία της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου και υπογράμμισε ότι διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί αξιόπιστο συνομιλητή όλων των χωρών στην περιοχή.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια στη Συρία, καθώς και να προσφέρει την τεχνογνωσία της στην οικοδόμηση θεσμών στη χώρα.

