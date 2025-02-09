«Αν ο κ. Μητσοτάκης εννοεί ότι θέλει να λάμψει η αλήθεια, οφείλει να πάει ο ίδιος στην προανακριτική επιτροπή και να καταθέσει. Και να καταθέσει, αν γίνεται, και κατ΄ αντιπαράσταση με τον κ. Τριαντόπουλο. Να πάει και στον ανακριτή από τώρα και να μας πει τι ξέρει και ποιος τον ενημέρωσε». Αυτό δήλωσε ο Νίκος Παππάς, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, κατά την περιοδεία του στην Ημαθία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είχε τονίσει νωρίτερα, σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στη Real News, ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να ελπίζει ότι θα γλιτώσει με ένα πλημμέλημα Τριαντόπουλου». Συμπληρώνοντας πως «ακόμα και αν δηλώνει άμοιρος ευθυνών, αυτοί που έχει αρχίσει να “δίνει” θα ερωτηθούν την κρίσιμη ώρα ποιος τους έδινε εντολές. Και όταν κάποιος ερωτάται, υπάρχει και η πιθανότητα να απαντήσει. Κι αν δεν απαντήσει, θα φορτωθεί το άγος της υλοποίησης άθλιων επιλογών».

Ο Νίκος Παππάς, αφού σημείωσε στη συνέντευξή του ότι ο κ. Μητσοτάκης «ομολόγησε και το μπάζωμα και τη συγκάλυψη» και πως «είναι, επισήμως, ο αρχιερέας, ο σχεδιαστής και ο υλοποιητής της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών», επέμεινε στο εξής: «Η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης θα έπρεπε να έχει ήδη κατατεθεί και η συζήτηση να έχει γίνει. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ να συνυπογράψουν έστω και τώρα. Το πρωθυπουργικό έδρανο είναι το εδώλιο που περιμένει τον κατηγορούμενο. Η Βουλή πρέπει να εναρμονιστεί με την απαίτηση της κοινωνίας για αλήθεια και δικαιοσύνη. Τα στοιχεία υπάρχουν, τα στόματα έχουν ανοίξει».

Το βίντεο της δήλωσης του Νίκου Παππά εδώ

Πηγή: skai.gr

