Για την ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΘ, την επιβατική κίνηση στο Μετρό, αλλά και στο χρονοδιάγραμμα των έργων του Flyover, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας του ΟΑΣΘ, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Στον ΟΑΣΘ, η ανανέωση του στόλου ξεκίνησε και θα συνεχιστεί. Ήδη κυκλοφορούν 110 νέα ηλεκτρικά οχήματα, που μαζί με άλλες μεταγενέστερες προσθήκες, έχουν οδηγήσει σε ανανέωση κατά 50% του στόλου των λεωφορείων», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας

Στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στην ουσιαστική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος μεταφορών της πόλης, μετά από πολλά χρόνια, η οποία συντελείται όπως είπε με «τα νέα λεωφορεία, που έχουν βελτιώσει την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας, αλλά και τις συνθήκες της δικής σας καθημερινής εργασίας, το Μετρό, το οποίο - μετά από δεκαετίες - παραδόθηκε στους πολίτες και το Flyover, που προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί το 20% του έργου».

Όσον αφορά τον ΟΑΣΘ, ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε, ότι «πέραν της προμήθειας του Οργανισμού με νέα λεωφορεία, πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις οδηγών, που υποστηρίζουν το συγκοινωνιακό έργο του και αυτός ενισχύθηκε με ιδιώτες ελεγκτές, που συμβάλλανε στο μέτωπο της εισιτηριοδιαφυγής».

«Το τελευταίο τρίμηνο του 2024, πουλήθηκαν 7,5 εκατ. εισιτήρια, έναντι 5,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, αύξηση δηλαδή της τάξεως του 38%.

Οι επικυρώσεις εισιτηρίων ανήλθαν στις 224.000 τον Ιανουάριο του 2025, από 171.000 τον Ιανουάριο του 2024, δηλαδή αύξηση της τάξεως του 31%», σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Επιπρόσθετα, ο κ. Σταϊκούρας παρουσίασε ενδεικτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Μετρό, που ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, μέσα σε δύο μήνες λειτουργίας, εκδόθηκαν πάνω από 2,2 εκατ. εισιτήρια, έγιναν περισσότερες από 4,9 εκατ. μετακινήσεις, μαζί με τις ελεύθερες διελεύσεις, και εκδόθηκαν περίπου 80.000 προσωποποιημένες κάρτες.

«Βεβαίως, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν ζητήματα που παρακολουθούμε και προσπαθούμε να επιλύσουμε. Όμως, παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους Θεσσαλονικείς και συνεχίζουμε την προσπάθεια για σύγχρονες, αξιόπιστες και πιο άνετες μετακινήσεις για όλους. Στόχος μας, να γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη. Ένα όραμα που δεν μπορεί να γίνει πράξη, χωρίς τη δική σας καθημερινή προσπάθεια», κατέληξε στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, επίσης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, η Γενική Γραμματέας Μεταφορών, Δέσποινα Παληαρούτα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κωνσταντίνος Ταγγίρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), Γιάννης Τόσκας και εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ.

