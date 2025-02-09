Μετά την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποιεί σήμερα (9/2) επίσκεψη στη Συρία. Νωρίτερα είχε συνάντηση στη Δαμασκό με τον μεταβατικό πρόεδρο Αλ Σάρα και τον υπουργό Eξωτερικών Ασάντ Αλ Σαϊμπανί.

Μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα «ως αξιόπιστος συνομιλητής του αραβικού κόσμου θα είναι παρούσα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ηρεμία και ευημερία στην περιοχή»

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη:

Συναντήθηκα σήμερα στη Δαμασκό με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας και τον Υπουργό Εξωτερικών.

Συζητήσαμε για τους νέους θεσμούς της Συρίας μετά την πτώση του ολοκληρωτικού καθεστώτος Assad. Θεσμοί, οι οποίοι θα πρέπει να εδράζονται στο κράτος δικαίου. Να είναι θεσμοί, οι οποίοι θα είναι συμπεριληπτικοί και ανεκτικοί. Να είναι θεσμοί, οι οποίοι θα είναι απολύτως συμβατοί με το Διεθνές Δίκαιο και ιδιαιτέρως, με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Ελλάδα είναι ενεργώς παρούσα στην περιοχή, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ισχυρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των χριστιανικών πληθυσμών στην περιοχή. Ως αξιόπιστος συνομιλητής του αραβικού κόσμου θα είναι παρούσα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ηρεμία και ευημερία στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

