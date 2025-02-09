Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής για Δράση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, όπως έγινε γνωστό από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη γαλλική πρωτεύουσα, τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν «απάντησε» στο αμερικανικό "Stargate" - Ανακοίνωσε επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη 109 δισεκατ. ευρώ

Σημειώνεται πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη ύψους «109 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια» στη Γαλλία.

«Αυτό είναι το αντίστοιχο για τη Γαλλία με αυτό που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ με το "Stargate"», δήλωσε ο Μακρόν, παραμονές της διεθνούς συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη που ξεκινά αύριο στο Παρίσι.

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επενδύσεις 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο του σχεδίου "Stargate".

Νωρίτερα σήμερα, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως η χώρα θα ενώσει τις δυνάμεις της με οκτώ χώρες, ενώσεις και εταιρείες για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη «γενικού ενδιαφέροντος», υπό την αιγίδα 11 πρωτοπόρων στην τεχνολογία αυτή.

Πηγή: skai.gr

