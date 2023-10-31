Δημοσκόπηση Σκάι: «Τρομάζουν» τους πολίτες ακρίβεια και Μεσανατολικό - Στις 21,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ

Η ακρίβεια αναδεικνύεται σε υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες, αφού σχεδόν οι εννέα στους δέκα, στη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι με τη Σία Κοσιώνη, δηλώνουν ότι η ακρίβεια και οι αυξήσεις των τιμών τους απασχολούν πολύ (63%) και αρκετά (23%). Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι τα τρόφιμα είναι η κατηγορία των οικογενειακών εξόδων που τους προβληματίζει περισσότερο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση οι πολίτες ανησυχούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με το 84% να δηλώνει ότι οι εξελίξεις τους απασχολούν «πολύ» (57%) ή «αρκετά» (27%).

Η ίδια δημοσκόπηση επιβεβαιώνει την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας που στην πρόθεση ψήφου με κατανομή των αναποφάσιστων η διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 21,5%: Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει δεύτερο κόμμα, ενισχύονται όμως, τόσο το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, όσο και το ΚΚΕ. Οι πολίτες που έλαβαν μέρος στην έρευνα της Pulse, πάντως, κρίνουν αρνητικά τις πρωτοβουλίες του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, στο εσωκομματικό πεδίο: Το 58% απαντά «μάλλον αρνητική» και «σίγουρα αρνητικά», ενώ το 25% απαντά ότι κρίνει τις εσωκομματικές του ενέργειες «σίγουρα θετικά» και «μάλλον θετικά». Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, πάντως, περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι είναι πιθανή η δημιουργία νέου κόμματος «στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ από τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, το 31% πιστεύει ότι θα ωφεληθεί μελλοντική το ΠΑΣΟΚ< το 23% η ΝΔ, το 15% ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και το 9% το ΚΚΕ.

Δείτε τους πίνακες της δημοσκόπησης αναλυτικά:

Στην ερώτηση πόσο σας απασχολούν η ακρίβεια και οι αυξήσεις των τιμών, το 63% απαντά «πολύ», το 23% «αρκετά», το 9% «μέτρια». Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 2% των ερωτηθέντων απαντά ότι η ακρίβεια απασχολεί λίγο, ελάχιστα έως καθόλου». Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, περισσότερο προβληματισμένοι από την ακρίβεια είναι οι πολίτες 30- 60 ετών, οικογενειάρχες που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα έξοδα. Μάλιστα, στην ερώτηση ποια από τις κατηγορίες εξόδων της οικογένειάς σας, σάς προβληματίζει σήμερα περισσότερο, το 46% απαντά τα τρόφιμα, το 23% το ηλεκτρικό ρεύμα, το 17% για το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο για θέρμανση, το 9% για τα καύσιμα.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με ιδιαίτερη ανησυχία όμως, οι πολίτες παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, με το 84% να δηλώνει ότι οι εξελίξεις τους απασχολούν «πολύ» (57% και «αρκετά» (27%).

Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, «διχάζουν» τους ερωτώμενους στη δημοσκόπηση της Pulse, αφού μόλις ένα 5% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ικανοποίηση και το 15% με ενδιαφέρον. «με προβληματισμό», απαντά ότι βλέπει τα τεκταινόμενα στην αξιωματική αντιπολίτευση το 25%, ενώ ουδέτερα δηλώνει το 17% και αδιάφορα το 34%- που είναι και η απάντηση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό.

Πιο ξεκάθαρη, όμως, είναι η στάση των πολιτών απέναντι στις πρόσφατες εσωκομματικές ενέργειες και πρωτοβουλίες του Στέφανου Κασσελάκη: Το 58% κρίνει αρνητικά αυτές τις κινήσεις, ενώ θετικά τις κρίνει το 25%- το 17% δηλώνει ότι δεν απαντά ή δεν έχει άποψη στο ζήτημα.

Σχεδόν οι 2 στους 10 (19%) θεωρούν πολύ πιθανή τη δημιουργία νέου κόμματος στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αρκετά πιθανό κάτι τέτοιο κρίνει ότι είναι το 34% και μέτρια πιθανό το 16%. Λίγο και ελάχιστα ως καθόλου πιθανή τη συγκρότηση νέου κόμματος στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ κρίνει ότι είναι το 21% των ερωτηθέντων.

Στην ερώτηση ποιο κόμμα θα ωφεληθεί μελλοντικά από τις πρόσφατες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (31%) είναι το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η ΝΔ (23%), ΣΥΡΙΖΑ (15%) ΚΚΕ (9%):

Η πρόθεση ψήφου

Η πολιτική κυριαρχία της ΝΔ όμως, αναδεικνύεται και σ' αυτή τη δημοσκόπηση της Pulse, αφού στην πρόθεση ψήφου (με όλες τις απαντήσεις) το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται ενισχυμένο κατά μία μονάδα σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να υποχωρεί κατά δύο μονάδες: από το 17% στο 14%. Ενισχυμένο κατά δύο μονάδες εμφανίζεται και το ΠΑΣΟΚ και κατά μία μονάδα το ΚΚΕ.

Στην πρόθεση ψήφου με σενάριο κατανομής αναποφάσιστων, η διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται στις 21,5 ποσοστιαίες μονάδες:

Πηγή: skai.gr

