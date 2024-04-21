Δήλωση Τασούλα για τα 57 έτη από το χουντικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου

Η Δημοκρατία διαψεύδει καθημερινά έσχατες μειοψηφίες θιασωτών του αυταρχισμού, που υποκριτικά επικαλούνται τον λαό, τον ίδιο δηλαδή λαό, που θεωρούν ανάξιο να κυβερνήσει υπεύθυνα και αντιπροσωπευτικά τον τόπο του. Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή το προ 57ετίας χουντικό πραξικόπημα.

Σε σχετική δήλωση του, ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι η επιβολή της δικτατορίας στις 21/04/1967, μας επιτρέπει, ανάμεσα σε πολλά άλλα διδάγματα και σκέψεις, που κάθε χρόνο διατυπώνονται γι' αυτήν, να αναλογιστούμε πόσο απόλυτα και εξ ορισμού αντιλαϊκά είναι τα απολυταρχικά καθεστώτα.

Σημείωσε μάλιστα ότι η βίαιη επικράτησή τους, η καταπίεση της ελευθερίας και ο σφετερισμός της λαϊκής βούλησης, μαρτυρούν τελικά τη βαθιά τους περιφρόνηση προς τον λαό, που τον θεωρούν ανήμπορο και ακατάλληλο να αναλάβει αντιπροσωπευτικά τις ευθύνες μιας χώρας. Ενώ η κοινοβουλευτική δημοκρατία, που αποκαταστάθηκε στη χώρα μας πριν από 50 χρόνια, μετά την επτάχρονη πολλαπλή δοκιμασία της πατρίδας μας και κυρίως της Κύπρου, είναι το πολίτευμα που κατ' εξοχήν αναγνωρίζει την αξία και την υπευθυνότητα του κάθε πολίτη από τον οποίο και μόνο αντλεί τη νομιμοποίησή του, πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.

Και σήμερα, κατέληξε ο Πρόεδρος της Βουλής, 57 χρόνια μετά το χουντικό πραξικόπημα, η δημοκρατία μας στηριγμένη στη λαϊκή κυριαρχία, διεκδικεί και πετυχαίνει ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα, διαψεύδοντας καθημερινά έσχατες μειοψηφίες θιασωτών του αυταρχισμού, που υποκριτικά επικαλούνται τον λαό, τον ίδιο δηλαδή λαό, που θεωρούν ανάξιο να κυβερνήσει υπεύθυνα και αντιπροσωπευτικά τον τόπο του.-

