Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τελεία και παύλα στην υπόθεση Σαμαρά βάζει πλέον η κυβέρνηση, προχωρώντας στην επόμενη μέρα και κλείνοντας κάθε σενάριο κινδυνολογίας που ανέκυψε από τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού από τη ΝΔ.

Το ένα μετά το άλλο, τα γαλάζια στελέχη, ακόμη και εκείνα που στο παρελθόν βρέθηκαν κοντά στον Μεσσήνιο πρωθυπουργό, διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν «απόνερα» της διαγραφής στο εσωτερικό του κόμματος και εκτιμώντας ότι και δεν θα υπάρξουν. «Οι βουλευτές της ΝΔ ανήκουν σε παράταξη, όχι σε πρόσωπα» ανέφερε κοινοβουλευτική πηγή, που στο παρελθόν συνεργάστηκε στενά με τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Bloomberg με τίτλο «The New Era of Greek Banking» εξέπεμψε το μήνυμα ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι σταθερή, ένω έσπευσε να κλείσει και τα σενάρια που συζητήθηκαν ως ενδεχόμενο, της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Επανέλαβε δε, τη δέσμευσή του η διεξαγωγή των εκλογών να γίνει στην ώρα της, το 2027. «Έχουμε 2,5 χρόνια βάσει της λαϊκής εντολής για να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι έτσι «δεν χρειάζεται να μπούμε σε συζητήσεις για περίπλοκες πολιτικές συμμαχίες».

«Το τελευταίο που θέλουμε είναι να παίξουμε με την κυβερνητική σταθερότητα» επεσήμανε χαρακτηρίζοντας λυπηρή και "μια κι έξω" την απόφαση διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού, την οποία όπως είπε «την αφήνουμε πίσω μας».

Σε τυχόν βουλευτές που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον Αντώνη Σαμαρά στις επόμενες κινήσεις του αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αναφορές στον βουλευτή Γιώργο Συμπιλίδη, που κατηγορείται ότι είχε ρίξει την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993. «Οι βουλευτές της ΝΔ εξελέγησαν βάση ενός προγράμματος και η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ δεν έχει στο εσωτερικό της «Συμπιλίδηδες» δεν υπάρχει ούτε υποψία και είναι ενωμένη η ΚΟ της ΝΔ και στο τέλος της ημέρας όλοι βλέπουμε τον κοινό σκοπό και το καθήκον. Αυτό που ζήτησαν οι πολίτες το 2023, με αυτό θα κριθούμε το 2027. Προχωράμε ενωμένοι» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στην άλλη πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, η κριτική εξακολουθεί και είναι βαριά για την κυβέρνηση με αναφορές περί «γαλάζιου ΣΥΡΙΖΑ» ενώ παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, μετά και την επανάληψη του μιας τέτοιας πιθανότητας από τον στενό τους συνεργάτης και διευθυντή του Γραφείου Τύπου του, Νίκο Τσιούτσια, ο οποίος ερωτηθείς σχετικά, διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. «Δεν μπορώ να αποκλείσω, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα σοβαρό και σίγουρο αυτή τη στιγμή» είπε σχετικά με ένα τυχόν νέο κόμμα.

Στο εσωτερικό της ΝΔ πάντως θεωρούν ότι μία τέτοια κίνηση του πρώην πρωθυπουργού θα ήταν λάθος, ενώ υπάρχουν και εκτιμήσεις ότι ο κ. Σαμαράς «δεν θα κάνει κάτι που θα βλάψει περισσότερο την υστεροφημία του». Σε κάθε περίπτωση Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς διαμηνύουν ότι μία τέτοια συζήτηση δεν τους αφορά.

Σαφές αποτύπωμα της κοινοβουλευτικής συνοχής και σταθερότητας του κυβερνώντος κόμματος, θα αποτελέσει η συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του 2025, η οποία είθισται να ενέχει τη μορφή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Μάλιστα υπάρχουν φωνές εντός της γαλάζιας παράταξης, όπως αυτή του Νικήτα Κακλαμάνη, που προτείνουν ο πρωθυπουργός κλείνοντας τη συζήτηση, να τονίσει τη σπουδαιότητα και κρισιμότητα την εν λόγω ψήφισης, προκειμένου «να κλείσει κάθε παραφιλολογία περί της ενότητας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ».

Οι εξελίξεις ωστόσο, σε συνδυασμό με τις δημοσκοπικές τάσεις που εμφανίζουν κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, αλλά και η εικόνα που παρουσιάζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες προς αυτή την κατεύθυνση, ανέδειξαν και μία παράλληλη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του κόμματος. Το πως η ΝΔ θα κάνει πιο εμφατικά τα μηνύματά της τόσο προς τα δεξιά όσο και προς το κέντρο. Βουλευτές που κατατάσσονται στη λεγόμενη «λαϊκή πτέρυγα» της ΝΔ εκτιμούν, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας πιο δομημένος προσανατολισμός προς τα δεξιά του κόμματος, χωρίς όμως να διαταραχθεί το άνοιγμα που έχει γίνει στο κέντρο και τα «κέρδη» ου έχει αποκομίσει η κυβέρνηση από αυτό το κομμάτι του πολιτικού χάρτη. Είναι μία αμφίπλευρη προσπάθεια, τονίζουν η οποία ίσως λόγω ευρύτερων τάσεων και καταστάσεων πρέπει να εστιαστεί περισσότερο προς τα δεξιά της Πειραιώς. Μία κυβερνητική γραμμή, η οποία σύμφωνα με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου υπηρετείται από το κυβερνητικό σχέδιο της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.