Πολάκης: «Θα αλλάξει η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά τις εσωκομματικές»

Ένα μεγάλο πανδημοκρατικό προσκλητήριο απηύθυνε ο βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, στην ομιλία του σε προεκλογική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι "κάθε χρόνο ληστεύει 18 δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες μας" και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μετά τις εσωκομματικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα ανακάμψει ως αξιωματική αντιπολίτευση με κυβερνητική προοπτική.

«Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή αποτυπώνουν μία άσχημη εικόνα της στιγμής για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία θα αλλάξει", είπε ο κ. Πολάκης και συνέχισε:"Θα αλλάξει πάρα πολύ μετά το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών και ειδικά αν έρθει ο κόσμος που περιμένουμε να έρθει για να ψηφίσει - και είναι ανοιχτό το στοίχημα αυτό - και, βέβαια, εξαρτάται και από το ποιος θα είναι πρόεδρος. Θα αλλάξει γιατί θα εκπέμπουμε άλλο μήνυμα από αυτό που εκπέμπουμε τώρα. Τώρα εκπέμπουμε τσακωμό, αύριο θα εκπέμπουμε συγκεκριμένη πρόταση για να ξαναγίνουμε κυβέρνηση. Γι΄αυτό θα αλλάξει, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ικανοποιηθεί πια από τον κύριο Μητσοτάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης ληστεύει 18 δισεκατομμύρια το χρόνο από τις τσέπες μας. Γι αυτό και έχασε ένα 1.200.000 ψήφους στις ευρωεκλογές. Γι αυτό το έχασε, δεν το ΄χασε γιατί ήταν άσχημος, επειδή μας ληστεύει 18 δις ευρώ το χρόνο από τις τσέπες μας. Και εμείς δεν εισπράξαμε στις ευρωεκλογές για αυτό αλλάζουμε ηγεσία για να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα την αντεπίθεση. Κανείς άλλος ούτε θέλει, ούτε μπορεί να εκφράσει με ένα συγκροτημένο προγραμματικό λόγο και πρόταση τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Σχετικά με τη δική του υποψηφιότητα ο κ. Πολάκης τόνισε ότι έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με 6 πυλώνες, το οποίο έχει τρεις κεντρικές ιδέες, που είναι οι εξής: «Μια τεράστια αναδιανομή πλούτου υπέρ της μισθωτής εργασίας για να φτάσουμε στα επίπεδα των αμοιβών τα προ του 2010, που κουτσούρεψαν τα μνημόνια. Η επανάκτηση δημόσιων αγαθών και στρατηγικών επιχειρήσεων υπό τον έλεγχο του κράτους, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να παραχθεί καμία πραγματική ανάπτυξη, όσον αφορά στην πλειοψηφία των πολιτών, ούτε να ελεγχθεί η ακρίβεια, είτε η ληστεία που γίνεται στις τσέπες μας. Μια τεράστια μεταρρύθμιση στο κράτος και στη δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.