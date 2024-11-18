Μητσοτάκης σε εκδήλωση Bloomberg:  «Έχουμε μία άνετη σταθερή πλειοψηφία - Εκλογές το 2027» - Τι είπε για τη διαγραφή Σαμαρά

«Αυτό που κάνει τους επενδυτές πολύ άνετους (σ.σ. να επενδύσουν στην Ελλάδα) είναι ότι δεν βλέπουν μια χώρα σε ρίσκο», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης του πρακτορείου Bloomberg με τίτλο «The New Era of Greek Banking», στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

«Έχουμε μία άνετη σταθερή πλειοψηφία. Και μια απόλυτη δέσμευση δική μου ότι θα ολοκληρώσουμε τη θητεία μας και θα κάνουμε εκλογές την Άνοιξη – νωρίς το καλοκαίρι του 2027. Οπότε οι επενδυτές ξέρουν ότι έχουμε περίπου 2,5 χρόνια βάσει της λαϊκής εντολής για να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας», σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Ξέρουν τι να περιμένουν. Ξέρουν ότι είμαστε μονοκομματική κυβέρνηση, επομένως δεν χρειάζεται να εμπλακούμε σε διαπραγματεύσεις. Αρκεί να δείτε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης για να καταλάβετε τι πλεονέκτημα είναι αυτή η πολιτική σταθερότητα. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα στην Ευρώπη σήμερα».

Η Ελλάδα θα αποπληρώσει πρόωρα, το 2025, ακόμα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε δανειστεί στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου, σημείωσε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης. «Τα συγκεκριμένα δάνεια είναι προγραμματισμένο να ωριμάσουν μεταξύ 2033 και 2042», πρόσθεσε.

«Η νέα πρόωρη αποπληρωμή, σε συνέχεια της πρόωρης εξόφλησης δανείων ύψους 8 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις αγορές σχετικά με την προσήλωση της Ελλάδας στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη μείωση του δημόσιου χρέους», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Υπάρχει δρόμος να διανύσουμε, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας τους μισθούς και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Είπε επίσης ότι οι υψηλές τιμές των καθημερινών αγαθών κρατούν τους ανθρώπους πίσω, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τις διαφορές στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που, όπως είπε, οι πελάτες στη νοτιοανατολική Ευρώπη πληρώνουν πολύ περισσότερα από άλλες χώρες της ΕΕ. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα ήταν τρεις φορές υψηλότερες από ό,τι στη Γερμανία την Κυριακή, σύμφωνα με το think tank για την ενέργεια Ember.

«Τώρα έχουμε κάτι που παριστάνει την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας με 26 διαφορετικές στρατηγικές. Και αν δείτε τις διαφορές στις τιμές, ειδικά όταν πρόκειται για τη νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει», σημείωσε. Υπενθυμίζεται ότι σε επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος, ο κ. Μητσοτάκης προέτρεψε την ΕΕ να δημιουργήσει μια ρυθμιστική αρχή ενέργειας σε όλο το μπλοκ.

Παράλληλα, αναφερόμενος στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Ό,τι έγινε, έγινε. Και νομίζω ότι η απόφαση εξηγήθηκε σαφέστατα. Δική μου δουλειά είναι να κοιτάζω μπροστά και στο μέλλον. Ξανά θέλω να επισημάνω ότι έχουμε μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να πειραματιστούμε με την πολιτική σταθερότητα. Αντιμετωπίστε το ως κάτι μεμονωμένο. Λυπάμαι για αυτή τη μεμονωμένη στιγμή. Την αφήνουμε πίσω μας τώρα. Ναι, νομίζω ότι το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας».

Πρόωρες αποπληρωμές

«Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, πέτυχε μια σημαντική ανάκαμψη από τη δεκαετή κρίση χρέους της, όταν η χώρα φλέρταρε με τη χρεοκοπία και δοκίμασε την ενότητα του νομισματικού μπλοκ. Η οικονομία της Ελλάδας υπεραποδίδει της Ευρωζώνης κάθε χρόνο μετά την πανδημία και αναμένεται να συνεχίσει να το κάνει και το 2025 και το 2026. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της ελληνικής κρίσης χρέους, η χώρα είδε το ποσοστό ανεργίας της να φτάνει σχεδόν το 30%. Για το 2024, αναμένεται να μειωθεί στο 10,5% και να μειωθεί περαιτέρω στο 8,5% το 2028. Παρά την κρίση του κόστους ζωής, πολλοί φόροι που επιβλήθηκαν ή αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης μειώθηκαν ή ακόμη και καταργήθηκαν, ενώ ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 830 ευρώ το μήνα από 650 ευρώ το 2019», τονίζει το πρακτορείο Bloomberg σε δημοσίευμά του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα εξοφλεί πρόωρα τις δανειακές της υποχρεώσεις, σημειώνει το διεθνές πρακτορείο Bloomberg. Τον Δεκέμβριο θα ολοκληρώσει την αποπληρωμή δανείων διάσωσης ύψους 7,9 δισ. ευρώ. Αυτή, ωστόσο, θα είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θα αποπληρώσει μέρος του μακροπρόθεσμου χρέους της.

Σημειώνεται ότι το 2023 η χώρα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, την οποία έχασε το 2010 πριν από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης. Οι τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 2,3% το 2025 και κατά 2,2% το 2026, έναντι 1,3% και 1,6% στην Ευρωζώνη.

«Η Ελλάδα μπορεί να εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο λόγο χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, αλλά το ποσοστό αυτό υποχωρεί. Το 2020, το επίπεδο του χρέους έφτασε στο υψηλό ρεκόρ του 207%, αλλά αναμένεται να μειωθεί σε λίγο κάτω από το 153% φέτος. Ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης αποκάλυψε τον Σεπτέμβριο το σχέδιό του για περαιτέρω μείωση του χρέους κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες έως το τέλος του 2028», τονίζει το Bloomberg και προσθέτει: «Τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μαζί με την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων διάσωσης και τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις έχουν βοηθήσει στην προσπάθεια να μπει το ελληνικό χρέος σε τροχιά μείωσης».

Ο Μητσοτάκης προτρέπει σε εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ για να αποφευχθεί ο εμπορικός πόλεμος

Συνεχίζοντας, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε για τη ζημιά που θα προκαλέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ και δήλωσε ότι είναι εφικτή μια συμφωνία με την επερχόμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ανησυχώ για τους δασμούς επειδή είμαι υπέρμαχος του ελεύθερου εμπορίου και πιστεύω ότι οι δασμοί τελικά δεν δημιουργούν ένα είδος θετικού αντίκτυπου», δήλωσε ο Πρωθυπουργός. «Ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης σαφώς και δεν θα ωφελούσε τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη».

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη με την απειλή του να επιβάλει δασμούς 60% στην Κίνα και 10% έως 20% στον υπόλοιπο κόσμο. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ έπληξε με δασμούς τις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, προκαλώντας μια κλιμάκωση ανταποδόσεων μέτρων με την ΕΕ.

Η ΕΕ έχει ήδη ετοιμάσει μια λίστα αμερικανικών προϊόντων που θα μπορούσε να πλήξει με δασμούς εάν η νέα κυβέρνηση Τραμπ κάνει πράξη την απειλή του να πλήξει το μπλοκ με τιμωρητικά εμπορικά μέτρα, ανέφερε το Bloomberg τον περασμένο μήνα. Οι νέοι δασμοί κατά των ΗΠΑ δεν αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ και θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως αντίποινα σε μια κίνηση του Λευκού Οίκου.

«Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ένας από τους λίγους ηγέτες της ΕΕ που έχει συνεργαστεί με τον Τραμπ, τονίζει το διεθνές πρακτορείο. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, καλώντας τον να επισκεφθεί την Ελλάδα.

