Λονδίνο: Υποδοχή Γεραπετρίτη στο πλαίσιο της «απαραίτητης» συνεργασίας Ελλάδας - Βρετανίας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Δεκτός από τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Λάμι θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης στο Foreign Office ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης που θα ταξιδέψει στο Λονδίνο.

Η συνάντηση των δύο υπουργών, η πρώτη από την εκλογή των Εργατικών στη βρετανική κυβέρνηση, θα έχει σύμφωνα με τη βρετανική πλευρά ως στόχο την τόνωση των διμερών σχέσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Πηγή του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε στο ΣΚΑΪ ότι «ως Ευρωπαίοι και νατοϊκοί σύμμαχοι, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα σχηματίζουν μία απαραίτητη συνεργασία, οικοδομημένη επί των κοινών μας στόχων για ασφάλεια και ευημερία».

Ως προς τα θέματα που ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών σκοπεύει να θέσει στο τραπέζι, η ίδια πηγή ανέφερε πως «οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην τόνωση της ασφαλείας, του διμερούς εμπορίου και στην κοινή μας δέσμευση να αντιμετωπίσουμε περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις, περιλαμβανομένης της σταθερής μας υποστήριξης για την Ουκρανία».

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να σταθούν και στο Κυπριακό, ενόψει της ανανεωμένης προσπάθειας υπό τα Ηνωμένα Έθνη για σύγκληση μιας πενταμερούς άτυπης διάσκεψης, δηλαδή με τη συμμετοχή και των εγγυητριών δυνάμεων.

Αμφότεροι οι κ.κ. Λάμι και Γεραπετρίτης είχαν πρόσφατα συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό τους Χακάν Φιντάν.

Πηγή: skai.gr

