Μητσοτάκης: Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μεταμορφώσει τη χώρα μας

«Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει τη χώρα μας που υπέφερε από πολλά στο παρελθόν βγαίνοντας από μια βαθιά οικονομική κρίση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με το μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και αντιπρόεδρο του Endeavor Greece Ανδρέα Σταυρόπουλο στο πλαίσιο του GenAI Summit.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα έχει σαφώς πιο σταθερή βάση, ότι η οικονομία αναπτύσσεται και πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί και πρέπει να μας προσφέρει τεράστια ευκαιρία.

Ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορους τομείς και μεταξύ άλλων μίλησε για την προώθηση ενός καινοτόμου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα και για τη χρήση της με στόχο της βελτίωση των δράσεων της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στους τρόπους που θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να μεταμορφώσει την εκπαιδευτική διαδικασία, σημείωσε ότι επί κορωνοϊού μάθαμε ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί η δια ζώσης εκπαίδευση. Πρόσθεσε πως υπάρχουν τεχνολογίες σε εργαστήρια αντικαθιστούν την ανθρώπινη δραστηριότητα και εκτίμησε ότι αυτό θα συμβεί και σε ορισμένες δουλειές, ενώ, μεταξύ άλλων, έφερε ως παράδειγμα και τη χρήση των διαδραστικών πινάκων στα σχολεία που έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις τάξεις από την Ε' Δημοτικού.

Επιπλέον, μίλησε για τη σημασία των γονικών ελέγχων στις εφαρμογές και εξέφρασε την ανησυχία του για το κατά πόσο μπορεί να αντικατασταθεί η γραφή ή η απομνημόνευση όταν μπορούν τα παιδιά να βρουν το οτιδήποτε στο διαδίκτυο.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τα συστήματα πρόβλεψης του καιρού και είπε ότι σε αυτό το πεδίο γίνονται ήδη ενδιαφέροντα πράγματα.

«Έχουμε το ταλέντο και μια κυβέρνηση που είναι πρόθυμη να προσπαθήσει να εκπαιδεύσει τον εαυτό της για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Μπορούμε να το κάνουμε και όταν κοιτάζω τι κάνουν άλλες χώρες, από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας είναι το ταλέντο. Να αξιοποιήσουμε τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης στο εξωτερικό και να τους φέρουμε στην Ελλάδα», σημείωσε.

