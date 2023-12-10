Μετά το «όργωμα» των τελευταίων ημερών στη Λάρισα κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, σήμερα Κυριακή ήρθε στην πόλη και πρόεδρος του κόμματος κ. Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος το πρωί συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι δυο πλευρές συνομίλησαν για την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες αλλά και για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Υπάρχει μια ολοκληρωμένη αυτοψία σχετικά με το τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Την Παρασκευή συζήτησα με την αρμόδιο επίτροπο Φερέιρα για το πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τα πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια που δικαιούται η χώρα μας. Η Θεσσαλία δεν μπορεί να οδηγηθεί σε μία κατάσταση βραχυπρόθεσμης συζήτησης και μακροχρόνιας στασιμότητας. Εδώ είναι η παραγωγή και η καρδιά της Ελλάδας, θα κινδυνέψουμε δημογραφικά από την απογοήτευση μικρότερων γενεών από το να δημιουργήσουν οικογένειες» τόνισε κατά την άφιξη του στο νέο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συμπληρώνοντας πως «δεν πρέπει να μιλήσουμε μόνο για την αποκατάσταση των ζημιών της παραγωγής, αλλά για τα χρήματα που χρειάζονται οι παραγωγοί και να συζητήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης της παραγωγικής βάσης, που θα κάνει ξανά τη Θεσσαλία να βιώσει μια νέα προοπτική».

Ακόμη, σύμφωνα με το onlarissa.gr, έδωσε βαρύτητα στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Task Force προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως δήλωσε: «Δε λέμε μεγάλα λόγια. Προσπαθούμε να ακούσουμε και να συνθέσουμε. Αυτό που έχω προτείνει στον πρωθυπουργό είναι μια Task Force, που θα συμμετέχει ο ίδιος, οι αρμόδιοι υπουργοί, άνθρωποι από την κοινωνία των πολιτών, επιμελητήρια, η αυτοδιοίκηση, που θα συνεδριάζει συχνά και θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Άμεσα να συμβεί στα πρότυπα των Ολυμπιακών Αγώνων, ώστε να μπορέσει να εκπονηθεί αυτό το σχέδιο… Πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα στον Κεντρικό Σχεδιασμό αναπτυξιακής ανασυγκρότησης και ενίσχυσης των υποδομών βάσει των κλιματικών αλλαγών»

Κατά τη συζήτηση του με παραγωγικούς φορείς επεσήμανε πως κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής είναι «οι ευθύνες να καταλογίζονται εκεί που πρέπει, οι αποφάσεις να παίρνονται για τη χώρα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Ρέντη την περασμένη Πέμπτη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού.

«Θα μου επιτρέψετε, πριν πω μερικά λόγια για το οδοιπορικό μας στη Θεσσαλία, να αναφερθώ στη νέα τραγωδία, που είχαμε, με τον τραυματισμένο νεαρό αστυνομικό και τα περιστατικά βίας, τα οποία δυστυχώς δεν συμβαίνουν πρώτη φορά στη χώρα μας.

Μετά τη δολοφονία του Άλκη, τη δολοφονία του Μιχάλη, ακούσαμε λόγια περί αυστηροποίησης των ποινών, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες μεγάλων ποδοσφαιρικών σωματείων, αλλά τα πράγματα συνεχίζουν να είναι τραγικά.

Περιμένω από τον Πρωθυπουργό να πάρει επιτέλους τις αποφάσεις που έλαβαν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη και αντιμετώπισαν την οπαδική βία, η οποία δυστυχώς απαξιώνει τον αθλητισμό» είπε χαρακτηριστικά.



