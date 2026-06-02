Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο της συνάντησής τους η κ. Γκρίνσπαν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και ανέλυσε το όραμά της για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό και τη στήριξη της χώρας μας στην πολυμέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

