Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: 321 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στο Κονγκό - 116 οι ύποπτες περιπτώσεις

Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών ανακοίνωσαν το ξέσπασμα επιδημίας που οφείλεται στο στελέχος Μπουντιμπούγκιο

Έμπολα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι έχουν καταγραφεί 116 ύποπτα κρούσματα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού του Έμπολα και 321 επιβεβαιωμένα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Έχουν σημειωθεί 41 θάνατοι και έξι άτομα έχουν αναρρώσει, ενώ στην Ουγκάντα έχουν υπάρξει εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος που συνδέεται με τον ιό, όπως είπε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαγερ.

Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών ανακοίνωσαν το ξέσπασμα επιδημίας που οφείλεται στο στελέχος Μπουντιμπούγκιο του ιού του Έμπολα - η 17η επιδημία του Έμπολα στο Κονγκό - στις 15 Μαΐου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πολύ γρήγορα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

