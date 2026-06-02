Jay-Z-Nicki Minaj: Η κόντρα που ξέσπασε με αφορμή τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Jay-Z επικρίνει τη Nicki Minaj για την πρόσφατη μεταμόρφωσή της σε μαχήτρια του πολιτικού κινήματος MAGA (Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά).

Ο θρυλικός ράπερ επέστρεψε στη σκηνή το Σάββατο για μια σπάνια σόλο συναυλία στη Φιλαδέλφεια στο ετήσιο μουσικό Φεστιβάλ Roots Picnic. Εκεί, ο Jay-Z παρουσίασε νέα τραγούδια - μερικά από τα οποία απευθύνονταν σε πρώην συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της ράπερ της επιτυχίας "Anaconda".

Jay-Z dissed Nicki Minaj and her child and even accused her of being off drugs:



“That lady back on that stuff, she like she in love with em”



Her kid can’t even… pick they kid…..enough of them”



We've seen Netflix podcaster Charlamagne tha god and Loren Larosa spread similar… — Akademiks TV (@AkademiksTV) May 31, 2026

Ο Jay-Z (Σον Κάρτερ) επέκρινε με στίχους του τη Minaj για τις επιδοκιμασίες στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Ρεπουμπλικανούς όπως ο Έρικ Κερκ. Αναφέρθηκε επίσης στις κατηγορίες για βιασμό εναντίον του συζύγου της, Kenneth Petty, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα βιασμού το 1995 μετά από επίθεση σε ένα 16χρονο κορίτσι.

Στη συνέχεια ο Αμερικανός ράπερ, στέλεχος δισκογραφικών εταιρειών και επιχειρηματίας ανέβασε στη σκηνή τον πρώην σύντροφο της Minaj, Meek Mill, για να ερμηνεύσει το «Dreams and Nightmares». Εκτός από τη Minaj, ο Jay-Z έκανε αρνητικά σχόλια στους Ye, Drake, Tory Lanez και στον συνεργάτη του, Damon Dash, από τη Roc-A-Fella Records.

Η Nicki Minaj δεν έχει απαντήσει δημόσια στην επίθεση του Jay-Z. Η ξαφνική ευθεία υποστήριξη της ράπερ προς τον Τραμπ τον τελευταίο χρόνο προκάλεσε σοκ σε πολλούς από τους θαυμαστές της.

Πηγή: skai.gr

