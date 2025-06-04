Γεραπετρίτης: Συμφωνήσαμε με Αίγυπτο να εργαστούμε για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Μονής

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Badr Abdelatty και συζήτησαν όλα τα θέματα που αφορούν τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε να εργαστούν οι δυο πλευρές "προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων της Μονής, καθώς επίσης και της νομικής της μορφής και προσωπικότητας" όπως είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Παράλληλα τόνισε ότι η σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι βαθιά και ανέπτυξε στρατηγικά χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι η πρόθεση της Αιγύπτου είναι να προχωρήσουν οι δυο πλευρές με βάση την παράδοση και το ήδη διαμορφωμένο status της Μονής.

Συγκεκριμένα η δήλωση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην ΕΡΤ μετά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογο του είναι η εξής:

"Η σχέση μας με την Αίγυπτο είναι βαθιά και έχει αναπτύξει στρατηγικά χαρακτηριστικά.

Συζητήσαμε σήμερα με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών τα θέματα που αφορούν τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Συμφωνήσαμε το αμέσως επόμενο διάστημα να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων της Μονής, καθώς επίσης και της νομικής της μορφής και προσωπικότητας.

Η πρόθεση της Αιγύπτου και της Ελλάδας είναι να προχωρήσουμε με βάση τη μακραίωνη παράδοση και το ήδη διαμορφωμένο status μίας εμβληματικής Μονής για τον ελληνορθόδοξο λατρευτικό χαρακτήρα της".

Πηγή: skai.gr

