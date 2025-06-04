Δένδιας: Με τις φρεγάτες FDI συγκροτούμε μια αξιόπιστη και ισχυρή δύναμη αποτροπής

Με τις φρεγάτες FDI συγκροτούμε μια αξιόπιστη και ισχυρή δύναμη αποτροπής, που διευρύνει το στρατηγικό αποτύπωμα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη σημερινή τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας «Φορμίων» στη Λοριάν της Γαλλίας.

Χαρακτήρισε την καθέλκυση του «Φορμίωνα» ένα ακόμη «κορυφαίο γεγονός στην πορεία αναβάθμισης του Πολεμικού Ναυτικού της πατρίδας μας», στη συνέχεια της καθέλκυσης του «Κίμωνα» και του «Νέαρχου», των άλλων δύο φρεγατών που κατασκευάζονται από τη Naval Group για το Πολεμικό Ναυτικό.

«Συνιστά», είπε επίσης, «επιβεβαίωση της προσήλωσης της Ελλάδας στην αποτροπή της αυθαιρεσίας, και στη διαφύλαξη της κυριαρχίας μας».

Και πρόσθεσε: «Το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ξεκαθάρισε, δε, ότι «η Ελλάδα έχει επενδύσει σε στρατηγικές συμμαχίες και σε διακρατικές συνεργασίες», ενώ ανέλυσε: «Η στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία που υλοποιήθηκε με την υπογραφή της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνδρομής, την οποία είχα την τιμή να διαπραγματευτώ και να υπογράψω,- εκ μέρους της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 με τον τότε υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας τον οποίο και σήμερα ευχαριστώ θερμά, και για τότε και για την παρουσία του εδώ τον Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν - αποτελεί ένα εχέγγυο σταθερότητας για την περιοχή».

Υπογράμμισε ότι είναι μια συμφωνία «σταθμός» και υπενθύμισε ότι «περιλαμβάνει μια ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής που θωρακίζει τις χώρες μας αλλά και την Ευρώπη απέναντι σε κάθε ανατολική απειλή».

«Και επιβεβαιώνει αυτό που η Κυβέρνηση ισχυρίζεται πάντοτε ότι είναι παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας κι όχι αστάθειας» συμπλήρωσε.

Για τις φρεγάτες FDI, εξήγησε ότι «έχουν μια επιπλέον σημαντική - πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία - δυνατότητα να ενσωματώνουν στρατηγικά όπλα. Στρατηγικά συστήματα».

Τέταρτη φρεγάτα FDI και ελληνική συμμετοχή

Για την προμήθεια και τέταρτης φρεγάτας FDI από το Πολεμικό Ναυτικό, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «η Γενική Διεύθυνση εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για την προμήθεια μιας τέταρτης φρεγάτας FDI».

«Πιστεύω», είπε χαρακτηριστικά, «ότι την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ για να παραλάβουμε τον «Κίμωνα» θα υπάρχουν τέσσερις φρεγάτες εδώ».

Ο ίδιος ανέφερε ότι χθες ενημέρωσε την Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής γι' αυτό το θέμα ενώ τόνισε ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει «με ποσοστό 25% στο πρόγραμμα της τέταρτης φρεγάτας την οποία ελπίζω ότι θα αποκτήσει η πατρίδα μας».

Ο κ.Δένδιας εξήγησε ότι «μεσοσταθμικά η Ελλάδα επιδιώκει και θα επιτυγχάνει τη συμμετοχή με 25% του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος».

«'Αλλωστε», διευκρίνισε, «η Naval Group έχει αποδεχτεί εγγράφως τη συμμετοχή αυτή με 25%».

Για την «Ατζέντα 2030», είπε ότι είναι μια ριζική μεταμόρφωση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, «που στοχεύει να μοχλεύσει ακριβώς τις αμυντικές δαπάνες και να δημιουργήσει δι' αυτών πλούτο και τεχνογνωσία και καινοτομία στην ελληνική κοινωνία μας».

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ευχαρίστησε την Naval Group, τα στελέχη της και τους εργαζόμενους για την προσπάθεια που κατέβαλλαν και καταβάλουν για το πρόγραμμα των ελληνικών φρεγατών.

Ευχαρίστησε, επίσης, τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού της πατρίδας μας «για τις προσπάθειες τους, που όπως, «καθιστούν εφικτή αυτή τη στιγμή» αλλά και ευρύτερα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που καθιστούν εφικτή «τη δυνατότητα της Ελλάδας να προστατεύει τον εαυτό της, την κοινωνία, τα Ευρωπαϊκά σύνορα στην Μεσόγειο».

«Όχι για να προκαλεί, αλλά για να εγγυάται. Μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών αξιών της ευρωπαϊκής μας πατρίδας, των αξιών της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του δικαιώματος των γυναικών, το δικαιώματος της καθεμίας και του καθενός να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε αυτόν τον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Στην τελετή καθέλκυσης παραβρέθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Εθνικών Οπλικών Συστημάτων (DGA) στρατηγός (Οπλισμού) Αλεξάντερ Λαχούς, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγού του Γαλλικού Ναυτικού ναύαρχος Νικολά Βοζιόρ και ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας.

Μετά την τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας «Φορμίων» ο κ. Δένδιας από το το ελικοδρόμιο της 3ης FDI, επανέλαβε ότι «βρισκόμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση των συζητήσεων των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση μιας 4ης φρεγάτας FDI, του "Θεμιστοκλή"»

Για τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και του ελληνικού οικοσυστήματος με 25% στο πρόγραμμα, τόνισε ότι «είναι το πρώτο μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα στο οποίο η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει με το ποσοστό του 25%».

«Περνάμε έτσι», συνέχισε, «από μια φάση που ήμασταν πελάτες και καταναλωτές, σε μια φάση που είμαστε συμπαραγωγοί αμυντικής τεχνολογίας».

«Αυτό», ξεκαθάρισε, «είναι μόνο η αρχή. Με τη βοήθεια αυτής της νέας αντίληψης που διέπει την "Ατζέντα 2030", με το ΕΛΚΑΚ, με τα χρήματα που μοχλεύονται, με το ReArm Europe η χώρα μας θα μπορέσει να περάσει σε μια νέα εποχή. Στην οποία όχι μόνο θα αναπτύξει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, όχι μόνο θα αναπτύξει ένα ρωμαλέο οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας αλλά θα μοχλεύσει ανάπτυξη, πλούτο, θέσεις εργασίας για την ελληνική κοινωνία».

Με τον τρόπο αυτό, επισήμανε, η Ελλάδα «θα μπορέσει να βοηθήσει τις νέες Ελληνίδες και τους νέους Έλληνες που έχουν υψηλά προσόντα και έχουν βρεθεί ή μείνει στο εξωτερικό εξαιτίας της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, να επιστρέψουν στην πατρίδα μας και να βοηθήσουν αυτήν την μεγάλη προσπάθεια».

Naval Group: Παραδίδονται το 2025 και 2026 οι τρεις φρεγάτες

Η Naval Group, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η τεχνική καθέλκυση ολοκληρώθηκε στις 28 Μαΐου. Πλέον, και οι τρεις φρεγάτες FDI για το Πολεμικό Ναυτικό βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο παραγωγής και πλέουν στον ποταμό Σκορφ.

Ειδικότερα, ο «Κίμων» υποβάλλεται σε θαλάσσιες δοκιμές ενώ ο «Νέαρχος» έχει μεταφερθεί στη δεξιά όχθη του ποταμού για μετασκευές και τροποποιήσεις εξοπλισμού πριν από τις δοκιμές λιμένα που θα ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι. Οι τρεις φρεγάτες θα παραδοθούν το 2025 και το 2026.

Η εκδήλωση, συνεχίζει η ανακοίνωση της Naval Group, υπογραμμίζει την επιτυχία της στενής βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, η οποία χαρακτηρίζεται από την κατασκευή μπλοκ της σειράς FDI από τα ναυπηγεία Σαλαμίνας στην Ελλάδα και από την ενσωμάτωση περίπου 70 ελληνικών εταιρειών στην αλυσίδα εφοδιασμού της Naval Group. Ως εκ τούτου, η φρεγάτα «Φορμίων» και τα αδελφά πλοία της ενσωματώνουν πολλούς εξοπλισμούς που είναι «made in Greece».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.