Ανοδική τάση για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star από τον ειδικό αναλυτή της GPO, Αντώνη Παπαργύρη την Τετάρτη 4 Ιουνίου.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας έρχεται δεύτερη με 12,6%, προπορευόμενη του ΠΑΣΟΚ για πολύ λίγο.

Αναλυτικά:

- Νέα Δημοκρατία25,7%

- Πλεύση Ελευθερίας 12,6%

- ΠΑΣΟΚ 12,4%

- Ελληνική Λύση 9,8%

- ΚΚΕ 7,9%

- ΣΥΡΙΖΑ 5,8%

- Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%

- Φωνή Λογικής 2,2%

- ΝΙΚΗ 2%

- Μέρα 25 1,8%

- Νέα Αριστερά 1,3%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,3% και ακολουθεί ο κανένας με 25,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ, σε αντίθεση με την προηγούμενη ερώτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται πάνω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συγκεντρώνει 9,3% ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας 9,2%.

Δημοφιλέστεροι υπουργοί

Στην πρώτη δεκάδα των δημοφιλέστερων υπουργών προηγείται ο Νίκος Δένδιας και ακολουθούν: Κυριάκος Πιερρακάκης, Όλγα Κεφαλογιάννη, Κωστής Χατζηδάκης, Παύλος Μαρινάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Δόμνα Μιχαηλίδου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Σοφία Ζαχαράκη και Βασίλης Κικίλιας. Στην τελευταία θέση είναι ο Κώστας Τσιάρας.

Η Πλεύση Ελευθερίας θεωρείται ότι ασκεί πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση από το 17,7% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 15,3%, η Ελληνική Λύση με 13,5%, το ΚΚΕ με 7,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,3%, η Φωνή Λογικής με 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1% κλπ.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι απόψεις των ερωτηθέντων για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας

- Οι πολίτες τάσσονται υπέρ της άρσης της μονιμότητας σε ποσοστό 55,3%.

- Το 61,1% κρίνει αρνητικά την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

- Το 59,4% των πολιτών κρίνει αρνητικά τα μέτρα για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών ενώ το 86,9% εκτιμά ότι υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας.

- Το 62,1% αξιολογεί αρνητικά τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό του κόστους ζωής ενώ το 48,8% θεωρεί ότι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Πηγή: skai.gr

