«The End of Oak Street»: Δείτε το νέο καθηλωτικό τρέιλερ της ταινίας

Ένα νέο, άκρως τρομακτικό τρέιλερ της ταινίας «The End of Oak Street», έδωσε στη δημοσιότητα η Warner Bros. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Ewan McGregor), πλαισιωμένοι από τους ανερχόμενους Μέισι Στέλλα (Maisy Stella), Τζόρνταν Αλέξα Ντέιβις (Jordan Alexa Davis) και Κρίστιαν Κόνβερι (Christian Convery).

«Όταν ένα ανεξήγητο φαινόμενο αποσπά βίαια την οδό Oak από τον προαστιακό της ιστό, μεταφέροντας ολόκληρη τη γειτονιά σε ένα άγνωστο μέρος, η οικογένεια Platt ανακαλύπτει πως η ίδια της η επιβίωση εξαρτάται από το να παραμείνει ενωμένη, καθώς προσπαθεί να περιηγηθεί στο πλέον άγνωστο και αφιλόξενο περιβάλλον», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ (David Robert Mitchell), ενώ η παραγωγή είναι των Τζ. Τζ. Έιμπραμς (J.J. Abrams), Χάνα Μινγκέλα (Hannah Minghella), Τζον Κόεν (Jon Cohen), Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ (David Robert Mitchell), Ματ Τζάκσον (Matt Jackson) και Τόμι Χάρπερ (Tommy Harper).

Τη μουσική υπογράφει ο πολυβραβευμένος Μάικλ Τζακίνο. Σύμφωνα με το FirstShowing, η πρεμιέρα του «The End of Oak Street» στις αμερικανικές αίθουσες αναμένεται στις 14 Αυγούστου.

