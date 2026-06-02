Μικ Τζάγκερ: Είναι «λάθος» η αντιγραφή των μουσικών τάσεων

Ο αρχηγός των Rolling Stones, Σερ Μικ Τζάγκερ, δήλωσε ότι «έχει πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω του», αλλά πιστεύει ότι η αντιγραφή των μουσικών τάσεων είναι «λάθος» επειδή είναι τόσο φευγαλέες.

Το βραβευμένο συγκρότημα, που θεωρείται ευρέως ως ένα από τα σημαντικότερα ροκ εν ρολ όλων των εποχών, συνιδρύθηκε από τον Σερ Μικ το 1962 μαζί με τους Κιθ Ρίτσαρντς, Μπράιαν Τζόουνς, Μπιλ Γουάιμαν και τον αείμνηστο Τσάρλι Γουότς.

Το ροκ συγκρότημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις έχει πετύχει οκτώ singles που έφτασαν στο νούμερο ένα στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον 14 άλμπουμ τους έφτασαν στην κορυφή του chart του Ηνωμένου Βασιλείου στην έξι δεκαετιών καριέρα τους και έχει επαινεθεί για τη μακροζωία του, καθώς συνεχίζει να παράγει νέα μουσική.

Καλεσμένος στην εκπομπή Tracks Of My Years του BBC Radio 2 μαζί με τον Ρόνι Γουντ, κιθαρίστα του γκρουπ, ο Μικ Τζάγκερ αναφέρθηκε στο πώς συμβαδίζει με τις μουσικές τάσεις, καθώς αναλογιζόταν τη βιωσιμότητα των Rolling Stones.

«Όλη η μουσική των Stones έχει αρκετές επιρροές. Οι προφανείς, η μπλουζ, η σόουλ μουσική όλων των ειδών, επηρεασμένη επίσης πολύ από την κάντρι μουσική και διάφορα άλλα είδη... Έχουμε στιγμές ελισαβετιανής μουσικής, και ούτω καθεξής» ανέφερε.

«Ήταν πάντα ένα συγκρότημα που κάλυπτε πολλά διαφορετικά μουσικά πεδία. Πάντα λένε: "ω, οι Stones είναι ένα ροκ συγκρότημα". Όταν ακούς το Hackney Diamonds ή τον δίσκο μας Foreign Tongues, πώς μπορείς να πεις ότι είναι καθαρόαιμο ροκ; Δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια που είναι έτσι - ίσως δύο ή τρία» υπογράμμισε.

«Έχω πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω μου. Δεν είμαι εθισμένος σε αυτό και δεν περνάω όλη μου τη μέρα ακούγοντας, αλλά είναι σαν να γνωρίζω τι αυτοκίνητα κυκλοφορούν στο δρόμο. Γνωρίζω τι μουσική παίζεται» σημείωσε. «Έχω στιγμές κατά τις οποίες ακούω ποπ μουσική μόνο για περίπου δύο εβδομάδες και μετά λέω: Εντάξει, τελείωσα» πρόσθεσε ο Μικ Τζάγκερ.

Ο σταρ εξήγησε ότι του αρέσει να ακούει «όλα τα είδη μουσικής» από διαφορετικές εποχές και είδη και στη συνέχεια εκπαιδεύεται στην ποικιλία των τραγουδιών με τα οποία ασχολείται. «Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να προσπαθούμε να αντιγράψουμε τυφλά μια τάση. Μέχρι να καταγράψουμε την τάση, η τάση έχει εξαφανιστεί - αλλά γνωρίζετε τι συμβαίνει» εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

