Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εισέλθει σε ένα «διαφορετικό παράδειγμα» (paradigm) λόγω αυτού που αποκάλεσε «απάνθρωπες τρομοκρατικές ενέργειες» που διεξάγονται από τον στρατό του Κιέβου εναντίον αμάχων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε αυτές τις δηλώσεις σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τα μαζικά νυχτερινά πλήγματα της Ρωσίας σε ουκρανικές πόλεις, τα οποία σκότωσαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους και τραυμάτισαν 100.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι εντείνει τα πλήγματά της εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία ως αντίποινα για ένα καταστροφικό, όπως το χαρακτήρισε, πλήγμα με ουκρανικό drone σε φοιτητική εστία στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, τον περασμένο μήνα, το οποίο σκότωσε 21 ανθρώπους. Η Ουκρανία αρνείται ότι έβαλε στο στόχαστρο την εστία και δήλωσε ότι στόχευε ένα κέντρο διοίκησης drones στην περιοχή.

«Εάν το καθεστώς του Κιέβου διαπράττει συνειδητά τέτοιες απάνθρωπες... τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον αμάχων, εναντίον παιδιών, τότε πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό παράδειγμα», δήλωσε ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ανέφερε ότι η Ρωσία πλήττει συστηματικά ουκρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις και ότι η ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία έχει παγώσει. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Ρωσία παραμένει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον προσπαθεί εδώ και καιρό να μεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

«Παραμένουμε ανοιχτοί σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ, επαναλαμβάνοντας τη στάση του Κρεμλίνου –η οποία σύμφωνα με το Κίεβο ισοδυναμεί με απαίτηση συνθηκολόγησης– ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί αμέσως εάν η Ουκρανία συμφωνούσε να αποσύρει τις δυνάμεις της από τέσσερις ουκρανικές περιοχές τις οποίες η Ρωσία διεκδίκησε ως δικές της το 2022, σε αυτό που η Ουκρανία χαρακτήρισε ως μια αιματηρή αρπαγή γης.

Πηγή: skai.gr

