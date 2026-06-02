TτΕ: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις μειώθηκαν τα δάνεια τον Απρίλιο του 2026

Αύξηση κατά 869 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 374 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 4,1% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις από επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση κατά 935 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2.453 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,8% από 10,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 1,075 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2,467 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 139 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 14 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 2,080 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 5,8% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2026, ήταν αρνητική κατά 1,150 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,226 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 8,8% από 10,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 9,5% από 10,4% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 731 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,58 δισεκ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 2,8% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 419 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 68 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 54 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 48 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,0% από -1,5% τον προηγούμενο μήνα. Αρνητική κατά 13 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Απρίλιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 134 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,7% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 6,8% από 7,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1,216 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,409 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αντιθέτως, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Απρίλιο του 2026, ήταν θετική κατά 135 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,124 δις ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -0,7% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.