Ο Όμιλος MOTOR OIL αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT AE

Η MOTOR OIL γνωστοποίησε την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση, μέσω της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD, ποσοστού 60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ENACT A.E.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της MOTOR OIL: η συγκεκριμένη επενδυτική κίνηση αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του Ομίλου MOTOR OIL για δημιουργία μετοχικής αξίας με έμφαση τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων του μέσω στοχευμένων εξαγορών.

Ως αποτέλεσμα της διείσδυσης στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας, ο Όμιλος της MOTOR OIL έχει αναπτύξει ένα δυναμικό οικοσύστημα το οποίο διαχειρίζεται σε ετήσια βάση περίπου ένα εκατομμύριο τόνους αποβλήτων.

Η ENACT διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία ως προς την αποκομιδή, συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων και επιπλέον τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων στον ευρύτερο κλάδο της κυκλικής οικονομίας.

Με τη συγκεκριμένη εξαγορά ο Όμιλος MOTOR OIL διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του με την προσθήκη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας αποκτώντας τη δυνατότητα να μετατρέπει τα απόβλητα σε χρήσιμους πόρους και ενέργεια.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του 2026.

Από την πλευρά της η ΕΝΑCT αναφέρει στην ανακοίνωσή της: Η στρατηγική αυτή επένδυση αποτελεί ορόσημο για την πορεία της ENACT Α.Ε., σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, δυναμικής φάσης ανάπτυξης και εξέλιξης. Η συνεργασία με έναν εκ των ισχυρότερων και πλέον καταξιωμένων ενεργειακών και βιομηχανικών ομίλων της χώρας ενισχύει ουσιωδώς τη θέση της εταιρείας στην αγορά και συμβάλλει καθοριστικά στη διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξής της στους επιμέρους τομείς δραστηριότητάς της. Η MOTOR OIL, με την ισχυρή της παρουσία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και τη στρατηγική της κατεύθυνση προς την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί έναν ιδανικό εταίρο για την ENACT. Η συμμετοχή της αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση της υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων ευκαιριών.

Η διοίκηση της ENACT παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην επίτευξη υψηλών στόχων, αξιοποιώντας τη νέα αυτή συνεργασία ως μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης, και συνεχίζοντας να επενδύει σε ποιότητα, καινοτομία και εμπιστοσύνη προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αξιοπιστία της ENACT και θέτει τις βάσεις για ένα ακόμη πιο ισχυρό και βιώσιμο μέλλον.

Δήλωση

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ENACT Α.Ε., Σπύρος Λώλης δήλωσε: «Η ENACT Α.Ε. εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα δυναμική εποχή. Η συμμετοχή του Ομίλου MOTOR OIL στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας με ποσοστό 60%, αποτελεί μια στρατηγική εξέλιξη με καθοριστική σημασία για το μέλλον μας. Η συγκεκριμένη συνεργασία συνιστά μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα, την πορεία και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ENACT.

Η σύμπραξη με έναν από τους πλέον ισχυρούς και εξωστρεφείς ελληνικούς ομίλους δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη, ενίσχυση της παρουσίας μας στην ελληνική αγορά και αξιοποίηση νέων, σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών.

Με την τεχνογνωσία, τη στρατηγική προσέγγιση και τις επενδυτικές δυνατότητες της MOTOR OIL, η ENACT ενδυναμώνει ουσιαστικά τη θέση της ως ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και δυναμικός οργανισμός, επιταχύνοντας την υλοποίηση των στόχων της και αναβαθμίζοντας το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.

Συνεχίζουμε με σαφή προσανατολισμό: Ενισχύουμε τη δυναμική μας, επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και δημιουργούμε νέες προοπτικές για το αύριο. Η εταιρεία συνεχίζει πιο ισχυρή, πιο φιλόδοξη και με ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση στην αξία που προσφέρει σε πελάτες, συνεργάτες και ανθρώπους της».

Πηγή: skai.gr

