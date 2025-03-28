Τις αυξήσεις από 13% έως 20% στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/3) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για την εξειδίκευση των αυξήσεων για τους ενστόλους που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρχικά ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην Ατζέντα του 2030 στις Ένοπλες Δυνάμεις, κάνοντας λόγο για καινοτομία, καθώς «η δομή και η λειτουργία του στρατεύματος αλλάζει ριζικά». «Διαμορφώνεται διαφοροποιημένο δόγμα αποτροπής, με νέο σύστημα επικοινωνιών και συμμετοχή του ελληνικού οικοσυστήματος με 25% στα νέο εξοπλιστικά προγράμματα».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις καθίστανται αναπτυξιακός βραχίονας, καθώς τα στελέχη τους δεν μπορούν να διάγουν καθεστώς οικονομικής πενίας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι αυξήσεις θα ξεκινήσουν από την 1η Απριλίου 2025 και θα ολοκληρωθούν την 1η Οκτωβρίου με το συνολικό κόστος να είναι 268 εκατ. ευρώ και το 60% της ενίσχυσης αυτής να προέρχεται από τον εξορθολογισμό των δομών από την Ατζέντα 2030.

«Είναι η ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής τους» είπε, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται τρόπους ενίσχυσης και του πολιτικού προσωπικού.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών για να μένουν τα στελέχη που μετατίθενται στην περιφέρεια, στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας, στην αναβάθμιση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, στο νέο δικαιότερο μισθολόγιο ανάλογο των θέσεων.

Συγκεκριμένα, αναφερθείς σε παραδείγματα, ο Νίκος Δένδιας είπε:

Ανθυπολογαχγός της Ευελπίδων θα δει αύξηση 3050 ευρώ τον πρώτο χρόνο από την αποφοίτησή του

Πλωτάρχης με 18 χρόνια υπηερσία θα δει αύξηση 5.532 ευρώ

Σμηνίας από σχολη υπαξιωματικών θα δει ενίσχυση 2760 ευρώ

Δεκανέας ΕΠΟΠ με 3 χρόνα υπηρεσίας θα δει ενίσχυση 2.232 ευρώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.