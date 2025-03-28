Θόδωρος Μαργαρίτης κατά Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: Καλλιεργεί την απόλυτη εχθροπάθεια και το μίσος

Τη διαφωνία του στη χθεσινή τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στον ΣΚΑΪ, για τον Αλέξη Τσίπρα (σ.σ. να μείνει κρυμμένος στο λαγούμι) εκφράζει με ανάρτησή του στο Facebook το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς Θόδωρος Μαργαρίτης.

Στην ανάρτηση ο κ. Μαργαρίτης αναφέρει: «Έχω μεγάλες διαφωνίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι γνωστό ότι το 2010 αποχώρησα -με προσωπικό κόστος- από τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Ανανεωτική πτέρυγα. Τού έχω ασκήσει δημόσια σκληρή κριτική.

Θεωρώ ότι ο Τσίπρας ηττήθηκε και τιμωρήθηκε με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αποστροφή όμως της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τα "λαγούμια" είναι εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης. Καλλιεργεί την απόλυτη εχθροπάθεια και το μίσος. Έτσι όμως δεν έχουμε ιδεολογική σύγκρουση αλλά παρανοϊκή αντιπαλότητα.

Οι πολίτες κρίνουν, επιλέγουν, απορρίπτουν. Υπάρχουν έντονες συγκρούσεις και λεκτικές υπερβολές. Μισαλλοδοξία όμως δεν πρέπει να υπάρχει. Γιατί τότε δεν υπάρχει Δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

