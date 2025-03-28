Ανδρουλάκης από Αστόρια: Δέσμευσή μας να μην υπάρχει παιδί που να μην έχει την ευκαιρία να μάθει την ελληνική γλώσσα

Χαιρετισμό στην πανηγυρική πανομογενειακή συνεδρίαση στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο στην Αστόρια απηύθυνε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 με τους ομογενείς μας.

«Αυτές τις επετείους πρέπει να τις διαβάζουμε με τα πραγματικά δεδομένα. Τότε μια χούφτα Έλληνες πήραν μια πολύ δύσκολη απόφαση να αντιμετωπίσουν έναν πανίσχυρο αντίπαλο, μια αυτοκρατορία. Αυτή η απόφαση τούς έκανε ήρωες και εμάς ελεύθερους. Το μήνυμα αυτής της νίκης είναι ότι καταρχάς ο πολιτισμός μας γοητεύει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο εδώ και εκατοντάδες χρόνια γι’ αυτό και δίπλα μας στάθηκαν άνθρωποι από πολλές γωνιές του πλανήτη. Δεύτερο μήνυμα είναι η ενότητα, όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα και όταν διχαστούμε μπορούμε να τα χάσουμε όλα. Το τρίτο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι η γλώσσα, που είναι το DNA μας. Πρέπει να μείνει ζωντανό αυτό το DNA και να μην υπάρχει παιδί, εγγόνι, δισέγγονο που να μην έχει την ευκαιρία να μάθει την ελληνική γλώσσα σε όποια γωνιά του κόσμου κι αν μεγαλώνει. Αποτελεί χρέος και δέσμευσή μας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.



