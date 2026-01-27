Το αμεσοδημοκρατικό (;) προσκλητήριο της Μ. Καρυστιανού

Που το πάει η Μαρία Καρυστιανού; Το ερώτημα, αντί να αρχίζει να απαντάται σιγά - σιγά, δείχνει να γίνεται όλο και πιο σύνθετο μετά από κάθε νέα δημόσια παρέμβασή της. Χθες, επέλεξε με ανάρτηση στο Χ να τοποθετηθεί για τα εθνικά θέματα, απευθυνόμενη προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ζήτησε να πληροφορηθεί, ενόψει της πραγματοποίησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας και της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ποια θέματα θα συζητηθούν «ώστε οι Ελληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής» αλλά και τις «θέσεις της κυβέρνησης επ’ αυτών».

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών που η κ. Καρυστιανού κάνει δημόσια αναφορά στην ανάγκη να τεθεί ένα θέμα στην κρίση των πολιτών. Είχε προηγηθεί η δήλωσή της για τις αμβλώσεις (ΟΡΕΝ), όπου είχε αναφέρει ότι «Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».

Με τη χθεσινή ανάρτησή της αφήνει να εννοηθεί ότι η επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο θα έπρεπε να τύχει προηγούμενης έγκρισης από τους «Ελληνες Πολίτες».

κ. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: "Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα"

Η συνάντηση άρα… pic.twitter.com/fe9Knuvq3a — Maria Karystianou (@mkaristianou) January 26, 2026

Αραγε, απευθύνεται στους υποστηρικτές διαδικασιών αμεσοδημοκρατίας; Υποστηρίζει ότι ο ορθός τρόπος λήψης αποφάσεων είναι η επιστροφή στη βάση και όχι η αντιπροσωπευτικότητα; Προφανώς θα χρειαστεί να ακούσουμε και να δούμε και άλλα για να μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Υπάρχει, ωστόσο, από την εποχή των Αγανακτισμένων ακόμα, μια «μαγιά» αμεσοδημοκρατικού κινήματος που αλληλοτροφοδοτήθηκε με τον αντισυστημισμό που γέννησε η μνημονιακή περίοδος και συντηρήθηκε και στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης στις τάξεις των πάσης φύσεως αρνητών. Αραγε, σχετίζονται οι αναφορές της κ. Καρυστιανού με κάποιας μορφής αλληλεπίδραση με αυτούς τους χώρους; Η φημολογία γύρω από άτομα που μπορεί να σχετίζονται με το πολιτικό εγχείρημα που βρίσκεται στα σκαριά, θα μπορούσε να δικαιώνει τέτοιους συσχετισμούς.

Τα θραύσματα θέσεων για ζητήματα της επικαιρότητας, όπως προκύπτουν από δημόσιες τοποθετήσεις της ίδιας, δείχνουν να κινούνται σε μια λεπτή γραμμή, στα όρια του αντισυστημισμού και της αμφισβήτησης των πάντων. Ετσι, για τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις είχε δηλώσει (KONTRA) ότι «Δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους αγρότες, ο πρωτογενής τομέας μας αφορά όλους. Το θέμα είναι το τι θα φάμε την άλλη μέρα. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα ταΐσουμε τα παιδιά μας;», ενώ με αφορμή το αγροτικό ζήτημα διαπίστωσε ότι «Κάποιοι τομείς, παραδοσιακοί στη λειτουργία μιας χώρας, εξαφανίζονται. Ολα εξαφανίζονται, αποδομούνται με σκοπό να ιδιωτικοποιηθούν. Και τι θα γίνουμε; Μόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις; Τι είναι η Ελλάδα τελικά; Μία επιχείρηση;».

Σε ανάρτησή της στο facebook κατήγγειλε ότι «το νομοσχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις έρχεται να συμπληρώσει το κάδρο της θεσμικής εκτροπής. Χωρίς ίχνος ντροπής, το εθνικό καθήκον του "ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης", μετατρέπεται σε ξεπούλημα και μάλιστα "πωλείται όπως είναι επιπλωμένο". Πρόκειται για άκρως επικίνδυνο σκάνδαλο που στρέφεται ευθέως κατά των συμφερόντων της κοινωνίας και της χώρας».

Πριν από τη χθεσινή τοποθέτησή της για τα ελληνοτουρκικά, είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση για ενδοτισμό (KONTRA), υποστηρίζοντας ότι «Τα ήρεμα νερά σημαίνουν ότι έχουμε αποδεχθεί πράγματα αντίθετα με τα εθνικά συμφέροντα. Τα ήρεμα νερά δεν τα κρατάει η μία πλευρά, πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Το να έχουμε ήρεμα νερά και να βλέπουμε τα τουρκικά αλιευτικά να κόβουν βόλτες στα δικά μας χωρικά ύδατα, αυτό για μένα δεν είναι ήρεμα νερά, άλλη είναι η λέξη».

Παράλληλα με όλα αυτά, φρόντισε να καταγγείλει την αντιπολίτευση ως απολύτως συστημική και διαπλεκόμενη γράφοντας στο facebook: «Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία, παρατηρούμε Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση να λειτουργούν ως «μια γροθιά». Όχι όμως για το κοινό καλό, αλλά απέναντι σε έναν πολίτη, σε μια μάνα και σε ένα κίνημα πολιτών που μάχεται κατά της διαφθοράς». Επίσης, ότι «Αποδεικνύεται ότι όλα είναι ένα καλοστημένο θέατρο με μοναδικό σκοπό την εναλλαγή προσώπων στην εξουσία και τη διατήρηση της διαπλοκής, πάντα σε βάρος του συνθλιβόμενου από τα πλοκάμια της πολίτη». Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και έναντι του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο επί της ουσίας παρουσίασε σαν πιόνι του συστήματος, ενώ τον κατηγόρησε (KONTRA) ότι «έχει υπογράψει ένα μνημόνιο και μάλιστα το χειρότερο, έχει υποθηκεύσει το κράτος σα να ήταν δική του περιουσία για 100 χρόνια».

Αν όλα αυτά αποτελούν παραμέτρους συγκεκριμένης στρατηγικής, μέχρι τώρα έχουμε δει το καταγγελτικό κομμάτι και όχι την πολιτική πρόταση, οπότε δεν είναι απολύτως ευκρινές το πολιτικό στίγμα της κ. Καρυστιανού. Οι ενδείξεις παραπέμπουν, πάντως, περισσότερο προς έναν ακροδεξιό και όχι ακροαριστερό λαϊκισμό. Στις δημοσκοπήσεις δείχνει να συγκεντρώνει υποστηρικτές από ένα ευρύ φάσμα του εκλογικού σώματος, που προφανώς συμμερίζεται το αντικυβερνητικό - αντισυστημικό αφήγημα. Η δημοσκοπική αφετηρία είναι εντυπωσιακή. Θα καταφέρει να διατηρήσει τη δυναμική αυτή ή θα δικαιωθούν όσοι εκτιμούν ότι όσο απομακρύνεται από τα Τέμπη και ασχολείται με άλλα πολιτικά θέματα θα αρχίσει να καταγράφει απώλειες;

Πηγή: skai.gr

