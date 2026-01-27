Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με περιφερειάρχες για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα προεδρεύσει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη σύσκεψη, εκτός από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετέχουν ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μαρίνου και οι 4 περιφερειάρχες που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο:

- Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

- Δημήτρης Κουρέτας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας,

- Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος,

- Χριστόδουλος Τοψίδης, περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

καθώς και ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, επικεφαλής μιας Περιφέρειας με βασική απασχόληση την κτηνοτροφία, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί. Για αυτόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή του κ. Καχριμάνη στη σύσκεψη, προκειμένου να ενημερώσει πως αντιμετώπισε το πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) χαρακτηρίζει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», σχολιάζοντας τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα και υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει.

Όπως είχε επισημάνει, για την εκρίζωση της ζωονόσου η μόνη υπεύθυνη στρατηγική είναι η πιστή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, γεγονός που προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις περιφέρειες έως την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Οκτώβριο η ΕΕΕΔΕΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα κατέληξαν ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιβαρύνει την κατάσταση. Τα διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και, δεδομένου του ισχυρού παθογόνου δυναμικού της νόσου, η χρήση τους σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού.

Για την αντιμετώπιση της ζωονόσου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν μέτρα περιορισμού της ευλογιάς.

Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει stamping out, ζώνες προστασίας και αυστηρούς περιορισμούς μετακινήσεων. Μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης 3χλμ και 10χλμ γύρω από την εστία με πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων ζώων αλλά και κινητοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.

