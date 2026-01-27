Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Πληροφορίες πως θα γίνει μετά τις 10 Φεβρουαρίου

Για μετά τις 10 Φεβρουαρίου τοποθετείται, σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος σημειώνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για την επίλυση ζητημάτων.

Βασικό μέλημα και των δύο πλευρών είναι να δείξουν ότι συνεχίζουν να συνεννοούνται και πως δεν υπάρχει ένταση στην περιοχή. Στην Τουρκία θεωρούν σημαντική την εικόνα και την επικοινωνία των δύο ηγετών σε ένα ασταθές περιβάλλον, ενώ δεν θεωρούν τη ΝΑVTEX ως κάποια αλλαγή δεδομένων στις θέσεις της Άγκυρας.

Την ίδια ώρα, στην Άγκυρα επικρατεί σκεπτικισμός για το ενδεχόμενο νέου αποκλεισμού της Τουρκίας από ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς με τον κανονισμό «MADE IN EUROPE», με βάση τον οποίο δεν γίνονται δεκτές τρίτες χώρες σε δημόσιους διαγωνισμούς της ΕΕ, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε τουρκικές εταιρείες.

Εάν συμβεί αυτό θα είναι ο δεύτερος αποκλεισμός τουρκικών εταιρειών από την ΕΕ μετά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος απέστειλε επιστολή στην επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ώστε να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Την Άγκυρα επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας.

