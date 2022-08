«Άστραψε και βρόντηξε» ο Τασούλας: «Σουρωτήρι» η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με απαράδεκτες διαρροές Πολιτική 17:35, 24.08.2022 facebook

Ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι οι εν λόγω συνεδριάσεις έχουν αυστηρά απόρρητο χαρακτήρα