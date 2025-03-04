Αραβική αντιπρόταση στο ‘σχέδιο εκκένωσης’ του Τραμπ;

Στο επίκεντρο η αιγυπτιακή πρόταση ανοικοδόμησης της Γάζας και οι θέσεις που θα προωθήσει ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς.Με ενδιαφέρον αναμένεται το περιεχόμενο της κοινής διακήρυξης που θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της έκτακτης συνδιάσκεψης των ηγετών των χωρών-μελών του Αραβικού Συνδέσμου που πραγματοποιείται σήμερα στο Κάιρο, όπου και πρόκειται να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς θα προβλέπει η εναλλακτική παναραβική πρόταση για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να αποτελέσει το αντίβαρο στο ‘σχέδιο εκκένωσης’ που προωθεί ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Αρχικά η σημερινή συνδιάσκεψη είχε προσδιοριστεί για τις 27 Φεβρουαρίου κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προέδρου της Αιγύπτου , Αμπτνέλ Φατάχ Αλ-Σίσι αφού εξέφρασε τις έντονες διαφωνίες του έναντι των προθέσεων Τραμπ. Στη συνέχεια όμως το Κάιρο ζήτησε την μετάθεσή της για σήμερα, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο της αιγυπτιακής πρότασης για το μέλλον της Γάζας, λεπτομέρειες της οποίας εξέθεσε χθες ενώπιον των Αράβων ομολόγων του ο Αιγύπτιος υπουργός εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι.



Σύμφωνα με δημοσιογραφικές διαρροές, η αιγυπτιακή πρόταση προβλέπει ότι δεν θα απομακρυνθεί κανένας Παλαιστίνιος από τη Γάζα ενόσω θα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανοικοδόμηση του θύλακα. Ως προς αυτό το βασικό σημείο, φαίνεται ότι όλες οι αραβικές ηγεσίες συμφωνούν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικρατούσες εκτιμήσεις που μεταδίδουν αραβικά και διεθνή μέσα, η κοινή ανακοίνωση της σημερινής συνδιάσκεψης δεν θα υπεισέλθει σε επιμέρους λεπτομέρειες του αιγυπτιακού σχεδίου, το οποίο αναμένεται να υποστηριχθεί κατά τα βασικά του σημεία.

Η αιγυπτιακή πρόταση και οι κινήσεις της Παλαιστινιακής Αρχής

Από την άλλη, όπως μετέδωσε η κρατική ισραηλινή τηλεόραση στο χθεσινοβραδινό της κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντος της παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Ραμάλα, ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, αναμένεται να καταθέσει και εκείνος την δική του πρόταση για την «επόμενη μέρα» της Γάζας, η οποία διαφέρει από την αιγυπτιακή ως προς το ζήτημα της μελλοντικής διακυβέρνησης του παλαιστινιακού θύλακα. Συγκεκριμένα, ενώ το Κάιρο προτείνει τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης τεχνοκρατών που θα επιλεγούν από όλες τις παλαιστινιακές παρατάξεις - συμπεριλαμβανομένης και της Χαμάς - ο Πρόεδρος Αμπάς αναμένεται να προτείνει να διακυβερνηθεί η Γάζα από επιτροπή με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ραμάλα, τα μέλη της οποίας θα οριστούν αποκλειστικά από την Παλαιστινιακή Αρχή, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως συμμετοχή της οργάνωσης Χαμάς.



Σε κάθε περίπτωση όμως, οι δημοσιογραφικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι πολιτικές ηγεσίες των αραβικών χωρών, κατά τη σημερινή έκτακτη συνδιάσκεψη του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο, θα προτιμήσουν να αποφύγουν να θίξουν ζητήματα που ενδεχομένως διχάζουν. Με αυτό το δεδομένο, αφού θεωρείται βέβαιο ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος θα απορρίψει κάθε μορφή εκκένωσης της Γάζας από τους κατοίκους της, οι Άραβες ηγέτες θα υπενθυμίσουν την ανάγκη προώθησης της λύσης των δύο κρατών με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για τη σύσταση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, προειδοποιώντας για ακόμα μία φορά το Ισραήλ να μην προβεί σε μονομερείς ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων προσάρτησης εδαφών όχι μόνο στην Λωρίδα της Γάζας αλλά και στην Δυτική Όχθη.

