Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε το Ηνωμένο Βασίλειο ως «κάποια τυχαία χώρα που δεν έχει πολεμήσει εδώ και 30 ή 40 χρόνια», πυροδοτώντας αντιδράσεις μεταξύ μερίδας πολιτικών και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού, εκατοντάδες από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους ενώ πολεμούσαν μαζί με τις ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ο Βανς υποστήριξε στο Fox News ότι μια συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας θα προσφέρει πιο αποτελεσματική προστασία από τη Ρωσία σε σχέση με τον προτεινόμενο «συνασπισμό των προθύμων» του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ.

«Αν θέλετε πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας, εάν θέλετε να διασφαλίσετε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα εισβάλει ξανά στην Ουκρανία, η καλύτερη εγγύηση είναι να δώσουμε στους Αμερικανούς οικονομικό όφελος στο μέλλον της Ουκρανίας. Αυτή είναι μία πολύ καλύτερη εγγύηση ασφάλειας από 20.000 στρατιώτες από κάποια τυχαία χώρα που δεν έχει κάνει πόλεμο εδώ και 30 ή 40 χρόνια», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ακόμη, υποστήριξε ότι ο μόνος που διαθέτει στρατηγική είναι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και «όλοι πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά του».

Η απάντηση του Βανς

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι οι μόνες χώρες που έχουν υποσχεθεί στρατεύματα σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ωστόσο ο Βανς αρνήθηκε ότι αναφερόταν σε αυτές τις 2 χώρες.

«Δεν αναφέρω καν το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία στο βίντεο. Και οι δύο έχουν πολεμήσει γενναία στο πλευρό των ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια και νωρίτερα», είπε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν προσφερθεί εθελοντικά να βοηθήσουν που δεν έχουν ούτε την εμπειρία στο πεδίο της μάχης ούτε τον στρατιωτικό εξοπλισμό για να κάνουν κάτι ουσιαστικό».

Η Έλεν Μαγκουάιρ, εκπρόσωπος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών - πρώην λοχαγός της Βασιλικής Στρατιωτικής Αστυνομίας που έχει υπηρετήσει στο Ιράκ - είπε: «Ο Βανς διαγράφει από την ιστορία τους εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες που έδωσαν τη ζωή τους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Είδα από πρώτο χέρι πώς Αμερικανοί και Βρετανοί στρατιώτες πολέμησαν γενναία μαζί δίπλα δίπλα. Έξι από το δικό μου σύνταγμα, της Βασιλικής Στρατιωτικής Αστυνομίας, δεν επέστρεψαν σπίτι από το Ιράκ. Αυτή είναι μια απαίσια προσπάθεια άρνησης αυτής της πραγματικότητας».

Η Μαγκουάιρ κάλεσε τον Λόρδο Μάντελσον, τον πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, να παροτρύνει τον Βανς να απολογηθεί για τα σχόλιά του.

Ο Τζέιμς Κάρτλιτζ, σκιώδης υπουργός Άμυνας, δήλωσε: «Η Βρετανία και η Γαλλία ανέπτυξαν χιλιάδες προσωπικό στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων πολλών κοινοβουλευτικών συναδέλφων. Είναι βαθιά ασέβεια να αγνοείς τέτοιες υπηρεσίες και θυσίες».

Ο Τζέιμς Χίπι, πρώην μέλος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και πρώην υφυπουργός Άμυνας, χαρακτήρισε ως μια καθοριστική στιγμή της στρατιωτικής του καριέρας το να υπηρετήσει μαζί με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Πρόσθεσε ότι ήταν «λυπηρό να ακούω τη σχέση αυτή να περιορίζεται με αυτόν τον τρόπο».

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε την Τρίτη ότι παραμένει «απολύτως προσηλωμένη» στη διασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία και «συνεργάζεται με βασικούς συμμάχους» αφού ο Τραμπ διέκοψε τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στη χώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.