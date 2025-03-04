Ο Πάπας Φραγκίσκος συνεχίζει να νοσηλεύεται για τρίτη εβδομάδα με διπλή πνευμονία γεγονός που έχει δώσει αφορμές να «φουντώσουν» σενάρια περί παραίτησής του.

Το Βατικανό, σήμερα ανακοίνωσε ότι ο «ο πάπας Φραγκίσκος δεν βρίσκεται εκτός κινδύνου» και ότι «η κατάστασή του παραμένει σταθερή, μέσα σε ένα πολύπλοκο, γενικότερο πλαίσιο».

Ο πάπας υποβάλλεται σε ασκήσεις φυσιοθεραπείας για το αναπνευστικό σύστημα και σήμερα το πρωί, αναπνέει με τη βοήθεια οξυγόνου, με ρινικές κάνουλες, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Δεν προβλέπεται, στο άμεσο μέλλον, νέα συνέντευξη τύπου της ιατρικής ομάδας που έχει αναλάβει τη θεραπεία του ποντίφικα, στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

For the eighth consecutive night, Catholic faithful gather in St Peter’s Square to pray the Rosary for Pope Francis' health.https://t.co/lElAHxMu25 — Vatican News (@VaticanNews) March 4, 2025

Ο 88χρονος ποντίφικας αποτελεί καθημερινό ζήτημα στα ιταλικά μέσα ενώ ορισμένες εφημερίδες έχουν δημοσιεύσει άρθρα για το τι μέλλει γενέσθαι μετά τον θάνατό του.

Καρδινάλιοι μιλούν ανοιχτά πλέον για την πιθανότητα ο Φραγκίσκος να ακολουθήσει τον προκάτοχό του Βενέδικτο XVI και να παραιτηθεί.

«Ήταν πάντα μαχητής», είπε η Elisabetta Pique, προσωπική φίλη και βιογράφος του Francis, προσθέτοντας ότι δεν έχει κανένα σχέδιο να παραιτηθεί.

«Δεν υποχωρεί υπό πίεση», είπε ο Πικέ, ανταποκριτής της εφημερίδας La Nacion με έδρα το Μπουένος Άιρες. «Όσο περισσότερη πίεση του ασκούν, τόσο πιο πιθανό είναι να μην ενδώσει».

Οι εικασίες παραίτησης

Οι εικασίες για πιθανή παραίτηση του Πάπα ξεκίνησαν λίγες μέρες μετά τη νοσηλεία του. Ο Ιταλός καρδινάλιος Τζιανφράνκο Ραβάσι, ένας συνταξιούχος προκαθήμενος που δεν συγκαταλέγεται στους στενούς φίλους του πάπα, μιλώντας σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη στις 20 Φεβρουαρίου είπε ότι ο Φραγκίσκος μπορεί να αποκηρύξει τον παπισμό.

Ο Γάλλος καρδινάλιος Jean-Marc Aveline, που εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχος του Φραγκίσκου, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο παραίτησης σε συνέντευξη Τύπου στο Βατικανό, απάντησε: «Όλα είναι πιθανά».

Στις 19 Φεβρουαρίου, όταν τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με την Corriere della Sera φέρεται ότι της είπε: «Κάποιοι προσεύχονται για τον πάπα να πάει στον παράδεισο, αλλά ο Άρχοντας της Συγκομιδής πιστεύει ότι είναι καλύτερο να με κρατήσει εδώ».

Ο Austen Ivereigh, που συνέγραψε ένα βιβλίο με τον Πάπα το 2020, είπε ότι αυτό το σχόλιο μπορεί να ήταν ανάλαφρο, αλλά είπε κάτι σοβαρό.

«Αυτό που λέει είναι ότι στην πραγματικότητα αφορά το θέλημα του Θεού, όχι κανενός άλλου», είπε ο Ivereigh. «Με άλλα λόγια, μπορεί να θέλετε έναν νέο πάπα - αλλά, κοίτα, είμαι ακόμα ζωντανός, είμαι ακόμα εδώ».

Ο Πάπας έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί στο παρελθόν. Όπως αρκετοί πάπες πριν από αυτόν, ο Φραγκίσκος είπε ότι υπέγραψε επιστολή παραίτησης λίγο μετά την εκλογή του το 2013, που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν ένα σοβαρό ψυχικό πρόβλημα τον καθιστούσε αδύναμο να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

Δεν είναι σαφές πώς και αν μια τέτοια επιστολή θα μπορούσε ποτέ να χρησιμοποιηθεί. Ο εκκλησιαστικός νόμος δεν έχει διαδικασία για να προσδιορίσει εάν ένας ποντίφικας έχει καταστεί ανίκανος. Διευκρινίζει επίσης ότι η παραίτηση ενός Πάπα πρέπει να γίνει «ελεύθερα και σωστά» από τον ίδιο τον ποντίφικα.

«Αυτός είναι ακόμα ο Πάπας»

Οι διορισμοί προσωπικού που χρειάζονται την έγκρισή του ανακοινώνονται με τον κανονικό ημερήσιο ρυθμό τους. Συνεχίζει να υπογράφει επίσημα έγγραφα του Βατικανού, με την υποσημείωση ότι αποστέλλονται «από το νοσοκομείο Gemelli».

Ο Πάπας συναντήθηκε δύο φορές στο νοσοκομείο με τον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, τον νούμερο δύο αξιωματούχο του Βατικανού, για να συζητήσουν εκκρεμότητες.

Ο Ivereigh, ο οποίος έχει γράψει δύο βιογραφίες του Φραγκίσκου, είπε ότι ο Πάπας στέλνει ένα σαφές μήνυμα από το νοσοκομείο ότι είναι αυτός που κυβερνά την Εκκλησία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.